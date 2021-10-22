Projektkosten und Akteure
Die Kosten des Projekts
Infrastruktur: Arbeiten werden auf ca. 14 Mio. € geschätzt
Betrieb: 100% unterstützt von Île-de-France Mobilités
Infografik, in der erklärt wird, dass die Kosten für die Infrastrukturarbeiten auf etwa 14 Millionen Euro geschätzt werden und dass der Betrieb zu 100 % von Île-de-France Mobilités verwaltet wird.
Es gibt eine Abbildung einer Bushaltestelle und darunter die detailliertere Verteilung der Ressourcen.
Der Staat, die Region Ile-de-France, das Departement Essonne und die Agglomerationsgemeinschaft Paris Saclay finanzieren die Designstudien gemäß dieser Aufteilung:
- Die Region Île-de-France (49%)
- Der Staat (21%)
- Die Agglomerationsgemeinschaft Paris Saclay (15%)
- Das Departement Essonne (15%)
Île-de-France Mobilités, die Organisationsbehörde für Mobilität (AOM) in der Region Île-de-France, ist der Auftraggeber für die Designstudien.
Besetzung
Der Kunde
Île-de-France Mobilités
Im Herzen des Verkehrsnetzes der Île-de-France konzipiert, organisiert und finanziert Île-de-France Mobilités innovative Lösungen für die gesamte Mobilität von heute und morgen. Sie entscheidet und verwaltet Projekte zur Entwicklung und Modernisierung des gesamten Verkehrs (Zug, U-Bahn, Straßenbahn, Bus und Seilbahn), deren Umsetzung sie Verkehrsunternehmen anvertraut. Es entwickelt auch Lösungen für die Mobilität wie Navigo, Vianavigo oder Véligo. Île-de-France Mobilités vereint alle Akteure (Fahrgäste, Mandatsträger, Hersteller, Beförderer, Infrastrukturbetreiber usw.) und investiert in die Verbesserung des täglichen Dienstes für die Einwohner der Ile-de-France (effizienterer, modernere, sichererer und komfortablerer Verkehr usw.). und mehr verbunden). Île-de-France Mobilités finanziert 100 % des rollenden Materials und des Betriebs des TCSP.
Förderpartner
Der Staat
Durch den Vertrag zwischen Staat und Region (CPER) für den Zeitraum 2015-2020 trägt der Staat zur Modernisierung und Entwicklung der Verkehrslinien in der Île-de-France bei, um den Herausforderungen des Verkehrs und den Erwartungen der Einwohner der Ile-de-France gerecht zu werden. Mit der Finanzierung dieses Projekts setzt sich der Staat dafür ein, den Einwohnern der Ile-de-France einen effizienteren Verkehr zu bieten, der es ihnen ermöglicht, sich auf dem Weg zu einer nachhaltigen Stadt und einer friedlicheren Lebensweise zu bewegen. Der Staat verfolgt sein Ziel, das Verkehrsnetz effizienter zu gestalten, indem er es in die Dynamik der Gebiete einbezieht, um den täglichen Bedürfnissen der Nutzer besser gerecht zu werden, den Zugang zum Verkehr für alle zu verbessern und so die Attraktivität der Region Île-de-France zu stärken. Der Staat finanziert die Vorstudien (DOCP, Konsultation, Grundsatzschema, Vorentwurf) dieses Projekts bis zu 21% gemäß dem Staat-Region-Planvertrag.
Die Region Île-de-France
Um der Nachfrage aller Nutzer gerecht zu werden, investiert die Region stark in die Modernisierung und den Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes. Gemeinsam mit Île-de-France Mobilités hat die Region seit 2016 die Verkehrswende eingeleitet, um die Verkehrsbedingungen der Einwohner der Ile-de-France grundlegend zu verbessern. Die Schaffung neuer Bus-, U-Bahn- und Straßenbahnlinien ist Teil dieses großen Programms. Die Region wendet dafür sehr erhebliche finanzielle Mittel auf. Die Region ist der Hauptfinanzierer der Vorstudien (DOCP, Konsultation, Grundsatzdiagramm, Vorentwurf) dieses Projekts, und zwar bis zu 49%.
Das Departement Essonne
Das Departement Essonne ist ein wichtiger Akteur in der Mobilität auf seinem Territorium. Sie hat den Ehrgeiz, ihr Straßennetz durch eine vernünftige und gerechte Aufteilung der Straßen und Bauwerke, für die sie verantwortlich ist, auf einen kohlenstoffarmen Pfad zu bringen. Zu diesem Zweck fördert es die Integration von sanftem Verkehr (Bus, Fahrrad) und geteiltem Verkehr (Fahrgemeinschaften...), sichert sie und arbeitet daran, das Reisen flüssiger zu gestalten. Sie unterstützt täglich die Entwicklung des öffentlichen Verkehrsangebots durch ihre finanzielle Beteiligung an zahlreichen Strukturierungsprojekten: Für die TCSP Massy-Saclay (Ecole Polytechnique) finanziert sie Vorstudien bis zur Vorprojektphase bis zu 15 % gemäß dem Staat-Region-Planvertrag.
Die Agglomerationsgemeinschaft Paris Saclay
Mobilität ist eine der wichtigsten Kompetenzen der Agglomeration Paris-Saclay und eine der Prioritäten ihres territorialen Projekts. Als zweitklassige Organisationsbehörde und gemeinsam mit Île-de-France Mobilités entwickelt und implementiert die Agglomeration nachhaltigere Mobilitätslösungen für Paris-Saclaysiens. Zu diesem ticket investiert sie jedes Jahr fast 10 Millionen Euro in den Einsatz neuer Buslinien, frei zugänglicher Shuttles, Stadtmobiliar, Fahrradschließfächer und innovativer Tools für Nutzer wie maMob. Es führt auch zahlreiche Entwicklungen durch, um den öffentlichen Verkehr und die aktive Mobilität inklusiver (Zugänglichkeit, Sicherheit, Parken) und effizienter (Straßenverbesserungen, Radwege, Vorrang bei Ampeln) zu gestalten. Sie verwaltet und finanziert auch Studien und intermodale Arbeiten an den wichtigsten Bahnhöfen. Für diesen eigenen Standort finanziert die Agglo die Vorstudien (DOCP) bis zu 15% und zeigt damit ihr Interesse und Engagement für den Erfolg dieses Projekts.