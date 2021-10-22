Projektkosten und Akteure

Der Staat

Durch den Vertrag zwischen Staat und Region (CPER) für den Zeitraum 2015-2020 trägt der Staat zur Modernisierung und Entwicklung der Verkehrslinien in der Île-de-France bei, um den Herausforderungen des Verkehrs und den Erwartungen der Einwohner der Ile-de-France gerecht zu werden. Mit der Finanzierung dieses Projekts setzt sich der Staat dafür ein, den Einwohnern der Ile-de-France einen effizienteren Verkehr zu bieten, der es ihnen ermöglicht, sich auf dem Weg zu einer nachhaltigen Stadt und einer friedlicheren Lebensweise zu bewegen. Der Staat verfolgt sein Ziel, das Verkehrsnetz effizienter zu gestalten, indem er es in die Dynamik der Gebiete einbezieht, um den täglichen Bedürfnissen der Nutzer besser gerecht zu werden, den Zugang zum Verkehr für alle zu verbessern und so die Attraktivität der Region Île-de-France zu stärken. Der Staat finanziert die Vorstudien (DOCP, Konsultation, Grundsatzschema, Vorentwurf) dieses Projekts bis zu 21% gemäß dem Staat-Region-Planvertrag.