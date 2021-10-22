Bus

Einrichtungen für BusseQuartier de l'Ecole polytechnique > Palaiseau

Die Dokumente der Konsultation

Die Details des Projekts finden Sie im DOCP.

PDF

 -  5.0 MB

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen des Projekts sowie die Modalitäten der Teilnahme an der Konsultation.

PDF

 -  2.4 MB

Entdecken Sie die komplette Route der Linie 91.06.

JPG

 -  234.9 KB

Entdecken Sie die Route des TCSP.

PNG

 -  1.5 MB

Entdecken Sie die Route zukünftiger Fahrradanlagen.

PNG

 -  1.2 MB

Projizieren Sie sich in das Herz des Projekts, mit der Perspektive der Entwicklungsabsichten des Boulevard des Maréchaux Süd.

JPG

 -  2.2 MB

Projizieren Sie sich in das Herz des Projekts, mit der Perspektive der Entwicklungsabsichten des Boulevard du Green.

JPG

 -  2.8 MB

Konsultieren Sie die Zusammenfassung der Ergebnisse der Konsultation

PDF

 -  621.7 KB

Konsultieren Sie die Ergebnisse der Konsultation

PDF

 -  15.5 MB