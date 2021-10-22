Entdecken Sie das Projekt

Das Projekt betrifft den Bau spezieller Busspuren auf dem dritten und letzten Abschnitt der Linie 91.06 (zwischen Massy-Palaiseau und Saclay) im Stadtteil Ecole Polytechnique.

Diese neue Entwicklung von fast 3 Kilometern wird dazu beitragen, die Regelmäßigkeit und Zuverlässigkeit der gesamten Linie zu stärken und die starke Entwicklung des Bezirks zu unterstützen. Dank eines schnelleren, komfortableren und sichereren Dienstes wird es den Bewohnern und den 40.000 neuen Arbeitnehmern und Studenten, die bis 2030 im Bezirk erwartet werden, bald einen leichteren Zugang zu Studentenwohnheimen, Schuleinrichtungen, Unternehmen und Gastronomiegebäuden auf dem Campus ermöglichen.

Darüber hinaus werden die Schaffung von Radverkehrsanlagen (Fahrspuren und sichere Wege) entlang der Busspuren und die Verbreiterung der Bürgersteige es ermöglichen, die Wege von Radfahrern und Fußgängern zu sichern und so die aktive Mobilität zu fördern.