Entdecken Sie das Projekt
Veröffentlicht am
Das Projekt auf einen Blick
Karte mit der Route des Busprojekts 91.06 im Quartier de l'Ecole Polytechnique in Palaiseau. Es stellt die bestehende Route der Busse 91.06 und N63, die Route des bevorzugten Projekts und die untersuchte Routenvariante durch die Avenue Becquerel dar.
Die Karte zeigt auch die bestehenden Haltestellen sowie die beiden Varianten der vierten Station. Es umfasst bestehende und geplante Fahrradanlagen sowie die verschiedenen Einrichtungen in der Umgebung.
Das Projekt betrifft den Bau spezieller Busspuren auf dem dritten und letzten Abschnitt der Linie 91.06 (zwischen Massy-Palaiseau und Saclay) im Stadtteil Ecole Polytechnique.
Diese neue Entwicklung von fast 3 Kilometern wird dazu beitragen, die Regelmäßigkeit und Zuverlässigkeit der gesamten Linie zu stärken und die starke Entwicklung des Bezirks zu unterstützen. Dank eines schnelleren, komfortableren und sichereren Dienstes wird es den Bewohnern und den 40.000 neuen Arbeitnehmern und Studenten, die bis 2030 im Bezirk erwartet werden, bald einen leichteren Zugang zu Studentenwohnheimen, Schuleinrichtungen, Unternehmen und Gastronomiegebäuden auf dem Campus ermöglichen.
Darüber hinaus werden die Schaffung von Radverkehrsanlagen (Fahrspuren und sichere Wege) entlang der Busspuren und die Verbreiterung der Bürgersteige es ermöglichen, die Wege von Radfahrern und Fußgängern zu sichern und so die aktive Mobilität zu fördern.
Die Ziele des Projekts
- Gewährleistung der Regelmäßigkeit der Linie 91.06 dank des Busverkehrs auf eigenem Gelände auf ihrer gesamten Strecke zwischen Massy-Palaiseau und Christ de Saclay;
- Erfüllen Sie die Bedürfnisse nach einem schnellen, komfortablen und sicheren Service für das Viertel in einem Kontext starker Entwicklung;
- Antizipation des wachsenden Reise- und Servicebedarfs des Viertels im Zusammenhang mit seiner Entwicklung und der Ankunft der zukünftigen Linie 18 des Grand Paris Express;
- Bereitstellung durchgehender, komfortabler und sicherer Routen für Fußgänger und Radfahrer mit der Realisierung von Fahrradanlagen und der Verbreiterung von Bürgersteigen sowie der Neuqualifizierung der Straßen.