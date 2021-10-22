Nehmen Sie am Projekt teil

Die Beratung ist ein wesentlicher Schritt bei jedem Stadtentwicklungsprojekt. Die am Ende gesammelten Meinungen werden in die Reflexion über das Projekt entsprechend den Bedürfnissen der Nutzer des Gebiets einfließen. Äußern Sie Ihre Meinung und helfen Sie uns, Ihre Verwendungen und Erwartungen besser zu verstehen, Ihre Kommentare werden für den Rest des Projekts berücksichtigt.

Die Konsultation lädt Sie auch ein, sich zu den beiden Varianten für den Standort der Station 4 zu äußern.