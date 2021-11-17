Letztes Treffen mit dem Projektteam am 24. November an der Haltestelle Polytechnique Lozère von 12:00 bis 15:00 Uhr

Am 24. November von 12:00 bis 15:00 Uhr können Sie sich ein letztes Mal mit dem Team von Île-de-France Mobilités an der Haltestelle Polytechnique Lozère austauschen.

Das Team stellt Ihnen das Entwicklungsprojekt für den dritten und letzten Abschnitt der Linie 91.06 im Viertel École Polytechnique vor, beantwortet Ihre Fragen und holt Ihre Meinung ein.