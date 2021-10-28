Erstes Treffen am 4. November an der Haltestelle ENSTA – Les Joncherettes, von 16:30 bis 19:30 Uhr
Veröffentlicht am-
Aktualisiert am
Die Vernehmlassung des Entwicklungsprojekts für den dritten und letzten Abschnitt der Linie 91.06 im Stadtteil École Polytechnique begann am Montag, den 25. Oktober 2021.
Das Projektteam von Ile-de-France Mobilités erwartet Sie am 4. November von 16:30 bis 19:30 Uhr an der Haltestelle ENSTA – Les Joncherettes am Boulevard des Maréchaux in Palaiseau. Sie steht Ihnen zur Verfügung, um das Projekt vorzustellen, sich auszutauschen und Ihre Meinung einzuholen.
Weitere Austauschzeiten mit dem Projektteam sind geplant:
- am 16. November im Restaurant Inter-Entreprises-Administrations (1 place Rose Dieng Kuntz, 91120 Palaiseau), von 11:30 bis 14:30 Uhr,
- 24. November, an der Haltestelle Polytechnique Lozère, von 12:00 bis 15:00 Uhr.