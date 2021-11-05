Treffen Sie die Projektteams am 16. November von 11:30 bis 14:30 Uhr vor dem Inter-Company-Administrations-Restaurant, Rose Dieng Kuntz Square

Am 16. November wird das Projektteam von Île-de-France Mobilités am 1 place Rose Dieng Kuntz in Palaiseau vor dem Restaurant Inter-Entreprises-Administrations anwesend sein.

Sie wird von 11:30 bis 14:30 Uhr zur Verfügung stehen, um das Entwicklungsprojekt des dritten und letzten Abschnitts der Linie 91.06 vorzustellen und Ihre Meinung einzuholen.

Verpassen Sie nicht das letzte Treffen mit dem Projektteam, das für den 24. November an der Haltestelle Polytechnique Lozère von 12:00 bis 15:00 Uhr geplant ist.