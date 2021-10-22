Einrichtungen für BusseQuartier de l'Ecole polytechnique > Palaiseau
Wie viel kostet das Projekt und wer finanziert es?
Veröffentlicht am
Infografik, in der erklärt wird, dass die Kosten für die Infrastrukturarbeiten auf etwa 14 Millionen Euro geschätzt werden und dass der Betrieb zu 100 % von Île-de-France Mobilités verwaltet wird.
Es gibt eine Abbildung einer Bushaltestelle und darunter die detailliertere Verteilung der Ressourcen.
Der Staat, die Region Ile-de-France, das Departement Essonne und die Agglomerationsgemeinschaft Paris Saclay finanzieren die Designstudien gemäß dieser Aufteilung:
- Die Region Île-de-France (49%)
- Der Staat (21%)
- Die Agglomerationsgemeinschaft Paris Saclay (15%)
- Das Departement Essonne (15%)
Île-de-France Mobilités, die Organisationsbehörde für Mobilität (AOM) in der Region Île-de-France, ist der Auftraggeber für die Designstudien.