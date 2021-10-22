Sind Fahrradanlagen geplant?

Auf dem Campus sind Fahrradanlagen derzeit selten und unsicher. Das Projekt umfasst daher die Schaffung von Fahrradanlagen entlang der Busspuren. Die großzügigen Abmessungen der Wege ermöglichen eine ruhige und sichere Nutzung der Fahrbahn durch alle Benutzer.

Die Stationen werden mit Geräten zum Parken von Fahrrädern ausgestattet.