Warum wurde die Becquerel-Variante bis heute nicht beibehalten?

Es wurde eine Entwicklungsvariante über die Avenue Becquerel untersucht, die den Boulevard des Maréchaux mit dem Kreisverkehr Denfert Rochereau an der Avenue Descartes verbindet.

Heute wurde die Trasse nicht gewählt, da diese Variante die Schaffung einer neuen Straße und die Umstrukturierung bestehender Sportanlagen erfordern würde. Diese Route würde es daher nicht ermöglichen, eine mittelfristige Realisierung des Projekts an einem bestimmten Standort ins Auge zu fassen.