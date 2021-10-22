Warum nicht eine Seilbahn vom RER-Bahnhof Lozère nehmen?

Der Bau einer Seilbahnverbindung zur Verbindung einer RER-B-Station im Yvette-Tal mit dem Plateau erschien in der von Île-de-France Mobilités im Jahr 2017 geleiteten Studie nicht relevant.

Seine Durchführbarkeit wäre angesichts der starken regulatorischen Auflagen, die insbesondere mit den Umweltfragen des Saclay-Plateaus zusammenhängen, komplex. Überflüge von Gebäuden wären unvermeidlich, und in allen Varianten wäre das Projekt in Co-Sichtbarkeit von Wohnungen.

Die Hauptschwierigkeit besteht jedoch in den Fahrgastprognosen, die vor der Inbetriebnahme der Linie 18 hoch, danach jedoch bescheiden waren und angesichts der Kosten eines solchen Projekts zu einer begrenzten sozioökonomischen Rentabilität führen.