Was ist das Projekt für die zukünftige Linie 18 des Grand Paris Express?
Um den Einwohnern von Essonne und Yvelines das Reisen zu erleichtern, wird die zukünftige Linie 18 des Grand Paris Express, 35 km lang, 10 Bahnhöfe einschließlich des Saclay-Plateaus bedienen und auch die wichtigsten Wirtschaftszentren Orly, Antony, Massy, Saint-Quentin-en-Yvelines und Versailles verbinden.
Die Linie 18 wird in Betrieb genommen:
- im Jahr 2026 zwischen Massy-Palaiseau und CEA Saint-Aubin
- bis 2027 zwischen Massy-Palaiseau und dem Flughafen Orly
- bis 2030 zwischen CEA Saint-Aubin und Versailles Chantiers
Weitere Informationen zur zukünftigen Linie 18 finden Sie auf der Website https://www.societedugrandparis.fr/gpe/ligne/ligne-18