Was ist der Zweck der Konsultation? Wie kann man teilnehmen?

Diese Phase des Dialogs mit der Region ist Teil des Qualitätsansatzes von Île-de-France Mobilités und spiegelt den Wunsch wider, Projekte von und für die Nutzer des öffentlichen Verkehrs zu entwickeln. Es ermöglicht jedem, seine Meinung zum Projekt zu äußern und seine Kommentare zu teilen, um es zu bereichern.

Vom 25. Oktober bis 28. November 2021 werden die Projektteams von Île-de-France Mobilités das Projekt vorstellen und sich mit Ihnen bei in der Region organisierten Treffen austauschen. Sie können ihnen dann Ihre Kommentare mitteilen. Sie können Ihre Meinung auch auf der dem Projekt gewidmeten Website abgeben oder den T-Coupon der Projektpräsentationsbroschüre zurücksenden.