Welche Folgemaßnahmen werden zu den während der Vorkonsultation eingeholten Stellungnahmen und Bemerkungen ergriffen?

Alle Meinungen und Kommentare wurden bis einschließlich 28. November 2021 berücksichtigt. Am Ende der Konsultation erstellte Île-de-France Mobilités eine Bewertung der Konsultation, in der der Austausch und die geäußerten Meinungen aufgeführt sind. Dieses Dokument wurde im Mai 2022 vom Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités validiert und allen auf der dem Projekt gewidmeten Website zur Verfügung gestellt.

Die aus der Konsultation gewonnenen Erkenntnisse werden somit in das Projekt einfließen, damit es den Bedürfnissen und Erwartungen des Gebiets am besten entspricht, und die Durchführung der weiteren Studien und die Ausarbeitung des Prinzipienschemas und der Erhebungsakte des öffentlichen Versorgungsunternehmens leiten.