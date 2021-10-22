Welche Treffen sind geplant?

Die Projektteams von Île-de-France Mobilités treffen sich mit Ihnen, um das Projekt zu besprechen und Ihre Meinungen und Anmerkungen einzuholen. 3 Treffen sind bereits geplant:

4. November an der Haltestelle ENSTA – Les Joncherettes, von 16:30 bis 19:30 Uhr

16. November, im überbetrieblichen Restaurant/Crous, (1 place Rose Dieng-Kuntz, 91120 Palaiseau), von 11:30 bis 14:30 Uhr

24. November, im Herzen der École Polytechnique, von 12:00 bis 15:00 Uhr