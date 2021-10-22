Was ist eine eigene Busspur oder ein sauberer Standort?

Es handelt sich um eine Straße, die nur Bussen gewidmet ist und zusätzlich von der Priorität an Kreuzungen profitiert. Dieses Prinzip ermöglicht einen reibungslosen und schnellen Verkehr von Bussen, die an Regelmäßigkeit gewinnen und sich so von den Launen des Verkehrs (Staus, rote Ampeln usw.) befreien.

Im Rahmen des Projekts werden im Stadtteil Ecole Polytechnique fast 3 Kilometer Busspuren angelegt. Soweit möglich, werden die Busspuren nebeneinander auf der Fahrbahn, in beiden Fahrtrichtungen und in Kontinuität mit den ersten 2 Abschnitten der Linie 91.06 gebaut. Wenn diese Einfügung nicht möglich ist, werden 2 alternative Integrationsbestimmungen untersucht: