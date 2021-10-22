Einrichtungen für BusseQuartier de l'Ecole polytechnique > Palaiseau
Was ist eine eigene Busspur oder ein sauberer Standort?
Es handelt sich um eine Straße, die nur Bussen gewidmet ist und zusätzlich von der Priorität an Kreuzungen profitiert. Dieses Prinzip ermöglicht einen reibungslosen und schnellen Verkehr von Bussen, die an Regelmäßigkeit gewinnen und sich so von den Launen des Verkehrs (Staus, rote Ampeln usw.) befreien.
Im Rahmen des Projekts werden im Stadtteil Ecole Polytechnique fast 3 Kilometer Busspuren angelegt. Soweit möglich, werden die Busspuren nebeneinander auf der Fahrbahn, in beiden Fahrtrichtungen und in Kontinuität mit den ersten 2 Abschnitten der Linie 91.06 gebaut. Wenn diese Einfügung nicht möglich ist, werden 2 alternative Integrationsbestimmungen untersucht:
- Ein innerer seitlicher Einstieg, bei dem sich die dedizierten Busspuren neben den Autospuren auf der Campusseite befinden und die Verlassenheit der Labors der Ecole Polytechnique fördert. Diese Einfügung ermöglicht einen sicheren Zugang für Fußgänger.
- Ein äußerer seitlicher Einsatz, bei dem sich die speziellen Busspuren neben den Autospuren auf der Holzseite befinden und die Verlassenheit des Gymnasiums und der Schulen fördern. Diese Einfügung ermöglicht eine bessere Regelmäßigkeit der Busse, da ihr Verkehr nicht durch Zufahrten anderer Verkehrsteilnehmer unterbrochen wird.
Die Ikonographie stellt die zukünftige Entwicklung der Fahrspuren für Busse im inneren seitlichen Einsatz dar.
Von links nach rechts finden wir jeweils den Bürgersteig, die Fahrspuren für Busse, die von Vegetation eingerahmt sind, die Straßen und dann die Fahrspuren für Fahrräder und Fußgänger.
Die Ikonographie stellt die zukünftige Entwicklung der Busspuren in der äußeren seitlichen Einfügung dar.
Von links nach rechts finden wir jeweils den Bürgersteig, die Straßen, die Fahrspuren für Busse, die von Vegetation eingerahmt sind, und die Fahrspuren für Fahrräder und Fußgänger.