Was ist ein sauberer öffentlicher Nahverkehr (TCSP)?

Ein Clean Site Transit (PST) ist ein öffentlicher Verkehr, der eine eigene Fahrspur oder einen dafür reservierten Platz nutzt.

Das TCSP-Projekt für das Viertel Ecole Polytechnique umfasst die Entwicklung eines durchgehenden Busstandorts vom Osten der Schule an der Kreuzung zwischen RD 36 und Avenue Descartes bis westlich der Schule, auf Höhe der Avenue du Boulevard Monge. Darüber hinaus können andere Linien auf dieser Strecke ganz oder teilweise verkehren.