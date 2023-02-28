Fokus auf den Sektor des Weißen Kreuzes

Am Croix-Blanche zeigten die durchgeführten Studien, dass es nicht möglich war, die bestehende Brücke zu erweitern, um die Entwicklung eines eigenen Standorts zu ermöglichen, ohne die Anzahl der bestehenden Gleise zu reduzieren, wenn sich die Endstation südlich des RER-Bahnhofs Aulnay befinden sollte. Der Bau einer Querung parallel zur bestehenden Brücke wird daher geprüft. Es würde die Bahngleise überspannen und die Schaffung einer eigenen Busspur in einer Fahrtrichtung ermöglichen.

Vom Croix Blanche zur Kreuzung der Avenue de l'Ormeteau

Die Breite der Straßen erlaubt nicht die Einfügung eines eigenen Zweirichtungsgeländes (Fahrspur für Busse in beide Fahrtrichtungen) in der gesamten Gemeinde. Von der Croix-Blanche-Brücke bis zur Kreuzung der Avenue de l'Ormeteau wird vorgeschlagen, eine eigene Fahrspur für den Busverkehr in Richtung des RER-Bahnhofs Aulnay zu schaffen. Busse nach Tremblay-en-France verkehren weiterhin auf der gemeinsamen Fahrspur mit Autofahrern und Radfahrern. Der Verkehr wird dann auf 30 km/h begrenzt. Je nach Verkehrsrichtung überqueren die Busse die Kreuzung der Avenue de l'Ormeteau entweder auf einer eigenen Fahrspur oder auf einer gemeinsamen Fahrspur. Die Kreuzung Avenue de l'Ormeteau markiert den Beginn der Zwei-Wege-Entwicklung.

Bestehende Radwege in Fahrspuren werden erhalten und bemerkenswerte Bäume erhalten. Der Bahnhof Lapin Sauté, der sich in unmittelbarer Nähe der Kreuzung befindet, wird Stadtteile bedienen, die erneuert und umstrukturiert werden: Gros Saule und Ambourget in Aulnay sowie Les Beaudottes und Perrin in Sevran.

In nahegelegenen Städten