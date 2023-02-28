Aulnay
Der Verkehr in Aulnay-sous-Bois ist während der Hauptverkehrszeit oft kompliziert, was sich stark auf die Regelmäßigkeit der Busse auswirkt. Das Projekt zielt darauf ab, den Busverkehr zu rationalisieren und gleichzeitig Folgendes zu erhalten:
- der für Fahrräder reservierte Platz, insbesondere an der Pont de la Croix Blanche
- bestehende Vegetation, einschließlich bemerkenswerter Bäume auf der RD115
- Parkplätze, auch rund um den Bahnhof Aulnay-sous-Bois
Das Layout
Verschiedene Neugestaltungen der Route der aktuellen Linie 15 werden untersucht:
- Die Verlegung der Endstation am Busbahnhof Aulnay Sud (vorbehaltlich des Erwerbs von SNCF-Grundstücken entlang der Bahnlinie). Die derzeitige Rundstrecke würde aufgegeben und die derzeitigen Haltestellen Anatole France und Floquet würden nicht mehr von der zukünftigen Linie 15 bedient. Diese beiden Haltestellen würden jedoch von den Linien 1 und 607 bedient.
- Der Verzicht auf den Haken im Stadtteil Ambourget (Haltestelle Saint-Paul), um die Fahrzeit der zukünftigen Linie 15 zu verbessern. Der Bezirk wird jedoch weiterhin von der Linie 43 bedient.
Stationen
Die Schaffung und Bündelung von Stationen wird ebenfalls untersucht:
- Aulnay RER: Im Rahmen des restlichen Projekts muss der genaue Standort der Endstation noch bestätigt werden; es wird Verbindungen mit der RER B, der Transilien K und der Straßenbahn T4 ermöglichen.
- Arts/ Lapin Sauté: Da die Haltestelle Arts derzeit relativ wenig frequentiert ist, wird vorgeschlagen, sie mit der Station Lapin Sauté zu teilen.
- HLM / Ambourget – Friedhof: Es wird vorgeschlagen, die HLM-Haltestelle mit Ambourget – Friedhof zusammenzulegen, um die Lesbarkeit der Linie zu verbessern.
- Savigny: Im Rahmen der Neugestaltung des Robert-Schumann-Kreisverkehrs wird diese Haltestelle mit der Haltestelle Paré (ursprünglich an der Robert-Schuman-Kreuzung) zusammengelegt. Der Ersatz dieses Kreisverkehrs durch eine Kreuzung würde die städtebauliche Integration bestehender Grünflächen verbessern und die Vegetationsdecke in diesem Sektor wirklich erweitern. Das Sanierungsprojekt zielt darauf ab, einen hochwertigen Landschaftsraum zu schaffen. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen wird das Projekt die Möglichkeit untersuchen, Radwege und Radwege in den 30er-Zonen, einschließlich der Rue Jules Princet, zu schaffen.
Schließlich wird das TCSP die Verbindung zu Gebieten herstellen, die sich im Prozess der Stadterneuerung befinden (die Stadtteile Gros Saule und Ambourget oder die Schulgruppe Bourg).
Fokus auf den Sektor des Weißen Kreuzes
Am Croix-Blanche zeigten die durchgeführten Studien, dass es nicht möglich war, die bestehende Brücke zu erweitern, um die Entwicklung eines eigenen Standorts zu ermöglichen, ohne die Anzahl der bestehenden Gleise zu reduzieren, wenn sich die Endstation südlich des RER-Bahnhofs Aulnay befinden sollte. Der Bau einer Querung parallel zur bestehenden Brücke wird daher geprüft. Es würde die Bahngleise überspannen und die Schaffung einer eigenen Busspur in einer Fahrtrichtung ermöglichen.
Vom Croix Blanche zur Kreuzung der Avenue de l'Ormeteau
Die Breite der Straßen erlaubt nicht die Einfügung eines eigenen Zweirichtungsgeländes (Fahrspur für Busse in beide Fahrtrichtungen) in der gesamten Gemeinde. Von der Croix-Blanche-Brücke bis zur Kreuzung der Avenue de l'Ormeteau wird vorgeschlagen, eine eigene Fahrspur für den Busverkehr in Richtung des RER-Bahnhofs Aulnay zu schaffen. Busse nach Tremblay-en-France verkehren weiterhin auf der gemeinsamen Fahrspur mit Autofahrern und Radfahrern. Der Verkehr wird dann auf 30 km/h begrenzt. Je nach Verkehrsrichtung überqueren die Busse die Kreuzung der Avenue de l'Ormeteau entweder auf einer eigenen Fahrspur oder auf einer gemeinsamen Fahrspur. Die Kreuzung Avenue de l'Ormeteau markiert den Beginn der Zwei-Wege-Entwicklung.
Bestehende Radwege in Fahrspuren werden erhalten und bemerkenswerte Bäume erhalten. Der Bahnhof Lapin Sauté, der sich in unmittelbarer Nähe der Kreuzung befindet, wird Stadtteile bedienen, die erneuert und umstrukturiert werden: Gros Saule und Ambourget in Aulnay sowie Les Beaudottes und Perrin in Sevran.