In Villepinte, genauer gesagt an der RD 115, werden entlang des Boulevard Robert Ballanger Projekte entwickelt (insbesondere ZAC de la Pépinière und Parc de la Noue), die zur Wiederbelebung des Sektors beitragen. In diesem Zusammenhang wird vorgeschlagen, eine eigene Busspur in beide Richtungen einzufügen.

In diesem Stadium der Studien wurden die Auswirkungen auf das Land bereits identifiziert. Grundstücke könnten betroffen sein, ohne dass die Gebäude direkt von dem Projekt betroffen sind.

Um auf die Probleme des Busverkehrs zu reagieren und die Begrünung der Stadt zu erhöhen, werden außerdem verschiedene Arten von Entwicklungen in diesem Sektor untersucht:

Die Einfügung spezieller Busspuren in beide Richtungen wird bevorzugt, um die Regelmäßigkeit des Busses zu gewährleisten. Diesen Entwicklungen würde besondere Aufmerksamkeit geschenkt, um keine Verkehrsstaus zu verursachen.

Die Schaffung von Parkplätzen, um den Zugang zu Geschäften auf der RD 115 zu gewährleisten.

Baumpflanzung auf der Südseite der RD115.

Die Verbreiterung der Bürgersteige auf der RD 115 und die Schaffung von Radwegen, um die Sicherheit der Benutzer zu gewährleisten.

Die Erhaltung von Bäumen, die zwischen 2019 und 2020 zwischen der Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny und dem Kreisverkehr RD 115 – RD 40 gepflanzt wurden.

Das Layout

Die Strecke folgt auf einem großen Teil der der aktuellen Linie 15. Um die Effizienz auf der gesamten Strecke zu verbessern, macht die Strecke den Umweg über die Alleen Charlemagne und Charles de Gaulle nicht, sondern bedient den Kreisverkehr, der Zugang zur A104 und einen Teil der RD 40 bietet.

Stationen

Auf der Seite der bedienten Haltestellen werden zwei wesentliche Neukonfigurationen vorgeschlagen:

Die Abschaffung der Stationen (Haltestellen Malraux, Leclerc, Brassens ), die weiterhin von den Linien 39 und 45 bedient würden.

), die weiterhin von den Linien 39 und 45 bedient würden. Die Schaffung einer neuen Haltestelle am Kreisverkehr der RD 115, um die kulturellen Einrichtungen auf der Nordseite der RD 115 effizient zu bedienen.

Es wird auch vorgeschlagen, die folgenden Haltestellen zu bedienen, zu bündeln oder zu verlegen: