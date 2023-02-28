In Tremblay-en-France und insbesondere auf der RD 40 stehen kommerzielle Aktivitäten sowie Sport- und Schuleinrichtungen neben Wohngebieten, darunter einige Neubauten, die aus Stadterneuerungsprojekten resultieren. Das Gebiet zeichnet sich auch durch seine Baumreihen aus.

Das Projekt wird sich auf Folgendes konzentrieren:

Begrenzung des Landerwerbs.

Kompensieren Sie so weit wie möglich die unvermeidlichen Streichungen von Parkplätzen (notwendig auf der RD 40).

Schaffen Sie neue Fußgängerwege und sichere Kreuzungen.

Erhaltung bestehender Bäume, um das Stadtbild nicht zu verzerren und die Auswirkungen auf Bäume im Rest des Gebiets zu begrenzen.

Entwicklung

Auf der RD 40 werden in den nächsten Studienphasen des Projekts zwei Entwicklungsvarianten untersucht: