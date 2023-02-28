Sevran
In Sevran wird das Projekt dazu beitragen, die Bedienung wichtiger Einrichtungen (Robert-Ballanger-Krankenhaus, Einkaufszentrum Beau Sevran) zu erleichtern und eine schnelle Anbindung an die RER B und die künftige Linie 16 des Grand Paris Express zu gewährleisten.
In diesem Sektor arbeitet das Projekt daran, mehrere Herausforderungen anzugehen:
- Erhaltung der Baumreihen insbesondere auf der Salvador Allende Avenue.
- Verbesserung des Service zum Krankenhauszentrum und zum Bahnhof Sevran-Beaudottes.
- Einfügung spezieller Busspuren in beide Richtungen, z. B. entlang der Avenue Raoul Dautry und dann auf dem Bahnhofsvorplatz, wobei darauf zu achten ist, dass die Entfernung von Parkplätzen begrenzt oder so weit wie möglich kompensiert wird (z. B. durch die Schaffung von Parkplätzen in der Nähe).
- dient laufenden Entwicklungsprojekten, einschließlich des Stadterneuerungsprojekts Montceleux.
- Schaffung neuer Radwege, ausgehend von der Salvador Allende Avenue.
Das Layout
Von der RD 115 mit dem Bus:
- wird die Wege nehmen:
- Raoul Dautry:
- Salvador Allende:
- Martin Luther King:
- bevor Sie auf die Departementsstraße 115 zurückkehren.
Die zukünftige Linie 15 wird den Bahnhof Sevran-Beaudottes und das Ballanger-Krankenhaus bedienen.
Stationen
Die Schaffung von zwei neuen Haltestellen wird geprüft:
- Auf der RD 115, vor der Kreuzung zwischen der Avenue Raoul Dautry, um das Robert-Ballanger-Krankenhaus zu bedienen
- An der Kreuzung der Salvador Allende Avenue und der Martin Luther King Avenue.