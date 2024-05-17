Die Präsentationen und Protokolle der Sitzungen sind online!
Zwischen Ende März und Anfang April kamen die Teams von Île-de-France Mobilités zu Ihnen. Ziel dieser Treffen war es, die Entwicklungen des Projekts Bus Bords de Marne seit der Vorkonsultation vorzustellen und Ihre Fragen vor der für Herbst 2024 geplanten öffentlichen Untersuchung zu beantworten. Es wurden 3 Treffen und 1 Treffen von Reisenden von ca. 2 Stunden Dauer organisiert, die jeweils einem detaillierten Schwerpunkt auf einem bestimmten geografischen Gebiet gewidmet waren.
Nachfolgend und in der Mediathek finden Sie alle Präsentationen und Berichte:
- Öffentliche Sitzung in Perreux-sur-Marne am 21. März
o Präsentation
o Bericht
- Treffen Sie Reisende in Chelles am 25. März
o Bericht
- Öffentliche Sitzung in Neuilly-sur-Marne am 2. April
o Präsentation
o Bericht
- Öffentliche Sitzung in Neuilly-Plaisance am 4. April
o Präsentation
o Bericht
Alle Details zum Projekt finden Sie auf der Website!
Auf der Website finden Sie alle aktuellen Informationen über das Projekt, einschließlich der allgemeinen Präsentation des Projekts und seiner Ziele, der geplanten Entwicklungen Sektor für Sektor einschließlich 3D-Visualisierungen und der "Häufig gestellten Fragen".
Bleiben Sie informiert!
Um keine Neuigkeiten über den Bus Bords de Marne zu verpassen und über die Daten und Modalitäten der für Herbst 2024 geplanten öffentlichen Untersuchung informiert zu werden, abonnieren Sie die Neuigkeiten des Projekts.