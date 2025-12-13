Zeitplan und Finanzierung
Die wichtigsten Etappen des Projekts
2019
Öffentliche Untersuchung und Gemeinnützigkeitserklärung
2022
Beginn der Konzessionsarbeiten (Umleitung unterirdischer Netze)
2023-2024
Infrastrukturarbeiten: Bau der Seilbahn, der Stationen und ihrer Einrichtungen
Mai bis Dezember 2025
Verkehrs- und Trockenlauftests
13. Dezember 2025
Inbetriebnahme
Anfang 2026
Abschluss der Finalisierungsarbeiten rund um die Stationen
Das C1-Kabelprojekt durchlief zunächst eine Vorkonsultationsphase und dann eine kontinuierliche Konsultationsphase, die während der Vorstudien im Jahr 2018 fortgesetzt wurde. Im Jahr 2019 wurde das Projekt dann einer öffentlichen Anhörung unterzogen, die zur Erlangung der Erklärung des öffentlichen Interesses führte.
Infrastruktur:
- Die Region Île-de-France: 49%
- Das Departement Val-de-Marne: 30%
- Der Staat und die Europäische Union: 21%
Betrieb und Kabinen: Île-de-France Mobilités zu 100%
Projektförderer
- Die Modernisierung des Alltagsverkehrs hat für den Staat hohe Priorität. Durch Investitionen und Engagement in öffentliche Verkehrsprojekte (Modernisierung der RER, Verlängerung der U-Bahn-Linien, Schaffung oder Erweiterung von Straßenbahnen und Buslinien an speziellen Standorten) möchte der Staat den Einwohnern der Ile-de-France ein effizienteres Verkehrsnetz bieten, das für alle geeignet ist und ihre Reisezeiten verkürzt. Der Bau des C1-Kabels im Departement Val-de-Marne wird zu 21 % vom Staat und der Europäischen Union finanziert.
- Um der Nachfrage aller Nutzer gerecht zu werden, investiert die Region stark in die Modernisierung und den Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes. Es unterstützt auch die Entwicklung des täglichen Radfahrens sowie neue Nutzungen der Straße wie Fahrgemeinschaften oder Fahrspuren, die für Busse und Taxis reserviert sind. Sie entwickelt eine entschlossene Politik zur Bekämpfung von Staus und zur Unterstützung von Straßeninnovationen. Gemeinsam mit Île-de-France Mobilités hat die Region seit 2016 die Verkehrsrevolution eingeleitet, um die Verkehrsbedingungen der Einwohner der Ile-de-France grundlegend zu verbessern. Die Region ist der Hauptfinanzierer des Projekts und trägt 49 % der Kosten der Arbeiten bei.
- Das Departement Val-de-Marne verfolgt eine Politik zugunsten der Mobilität auf seinem Territorium, dank der Entwicklung des öffentlichen Verkehrs, der sanften Mobilität und der Verbesserung des Autoverkehrs. Viele Projekte werden daher vom Departement als Projektträger oder Geldgeber durchgeführt, die zur Verbesserung der Lebensqualität im Val-de-Marnais beitragen werden. Das Departement Val-de-Marne stellt 30% der Finanzierung des C1-Kabels bereit.
- Île-de-France Mobilités ist der Auftraggeber des C1-Kabels. Zu diesem ticket stellt sie die technische und finanzielle Kohärenz des Projekts sicher und stellt die Einhaltung des Programms sicher. In ihrer Eigenschaft als Verkehrsbehörde konzipiert, organisiert und finanziert sie den öffentlichen Verkehr für alle Einwohner der Ile-de-France. Im Herzen des Verkehrsnetzes der Île-de-France vereint Île-de-France Mobilités alle Interessengruppen (Fahrgäste, Mandatsträger, Hersteller, Beförderer, Infrastrukturbetreiber), entscheidet und verwaltet Projekte zur Entwicklung und Modernisierung des gesamten Verkehrs, investiert und innoviert, um den Service für die Fahrgäste zu verbessern. Île-de-France Mobilités finanziert auch 100 % der Kabinen und des Betriebs des C1-Kabels.