Die Modernisierung des Alltagsverkehrs hat für den Staat hohe Priorität. Durch Investitionen und Engagement in öffentliche Verkehrsprojekte (Modernisierung der RER, Verlängerung der U-Bahn-Linien, Schaffung oder Erweiterung von Straßenbahnen und Buslinien an speziellen Standorten) möchte der Staat den Einwohnern der Ile-de-France ein effizienteres Verkehrsnetz bieten, das für alle geeignet ist und ihre Reisezeiten verkürzt. Der Bau des C1-Kabels im Departement Val-de-Marne wird zu 21 % vom Staat und der Europäischen Union finanziert.

Um der Nachfrage aller Nutzer gerecht zu werden, investiert die Region stark in die Modernisierung und den Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes. Es unterstützt auch die Entwicklung des täglichen Radfahrens sowie neue Nutzungen der Straße wie Fahrgemeinschaften oder Fahrspuren, die für Busse und Taxis reserviert sind. Sie entwickelt eine entschlossene Politik zur Bekämpfung von Staus und zur Unterstützung von Straßeninnovationen. Gemeinsam mit Île-de-France Mobilités hat die Region seit 2016 die Verkehrsrevolution eingeleitet, um die Verkehrsbedingungen der Einwohner der Ile-de-France grundlegend zu verbessern. Die Region ist der Hauptfinanzierer des Projekts und trägt 49 % der Kosten der Arbeiten bei.

Das Departement Val-de-Marne verfolgt eine Politik zugunsten der Mobilität auf seinem Territorium, dank der Entwicklung des öffentlichen Verkehrs, der sanften Mobilität und der Verbesserung des Autoverkehrs. Viele Projekte werden daher vom Departement als Projektträger oder Geldgeber durchgeführt, die zur Verbesserung der Lebensqualität im Val-de-Marnais beitragen werden. Das Departement Val-de-Marne stellt 30% der Finanzierung des C1-Kabels bereit.