Eine multimodale Endstation

Die Kabelstation C1 Créteil - Pointe du Lac befindet sich mit Blick auf die RD1 und wird in direkter Verbindung mit der Endstation der Metro 8 sowie mit den vielen bestehenden Buslinien stehen. An der Schnittstelle all dieser Verkehrsträger wird die Seilbahn diesen multimodalen Pol bereichern und verstärken.

Zukünftige Nutzer des C1-Kabels werden so an das schwere Netz der Ile-de-France angeschlossen, um Paris oder die zukünftige Metro 15 in nur drei Stationen der Metro 8 zu erreichen.

Eine vereinfachte und begrünte Personenreise

Eine neue 80 Meter lange Fußgängerbrücke, die in eine bepflanzte Promenade umgewandelt wurde, wird die Stationen Cable C1 und Metro 8 mit dem Einkaufszentrum François Mitterrand verbinden. Flach geebnet, erleichtert es die Verbindungen für alle. Die Fahrgäste erreichen die Bahnsteige des C1-Kabels direkt auf einer Ebene und die U-Bahnsteige der Linie 8 vom Zwischengeschoss des Passagiergebäudes aus über eine Treppe und einen Aufzug. Auch bestehende Bushaltestellen werden dank der neuen Fußgängerbrücke schneller erreichbar sein.

Großzügig bepflanzt, wird diese Promenade, die sanften Modi vorbehalten ist und die RD1 überquert, den Sektor beruhigen. Die Plantagen werden aus Stauden, Gräsern und Sträuchern bestehen. Stadtmöbel zum Ausruhen oder Warten vervollständigen das Set.