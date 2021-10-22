Ökologischer Ausgleich
Es geht darum, die Auswirkungen auf die biologische Vielfalt auszugleichen. In diesem Fall werden mehr als 6 Hektar, verteilt auf 3 Standorte und in Essonne und Val-de-Marne, entwickelt, um Tier- und Pflanzenarten auf der Suche nach natürlichen Lebensräumen unterzubringen.
In Port aux Cerises, auf zwei Sektoren: im nördlichen Sektor, in Port Courcel, in Vigneux-sur-Seine in Essonne, 4 km vom C1-Kabel entfernt, und im südlichen Sektor, Les Mousseaux, in Draveil in Essonne, 6 km vom C1-Kabel entfernt.
Art der Arbeiten: Diversifizierung der Aufforstung, Wiederherstellung von Waldrändern, Schaffung von Lichtungen.
Gesamtfläche: 2,5 ha in Port Courcel und 0,2 ha in Port aux Cerises / Les Mousseaux.
Umgepflanzte Arten: Stieleiche, Espenpappel, Landulme, Hainbuche, Kirsche, Linde, Torminalalisier, Landahorn, Haselnuss, Schwarzholunder, Marsaultweide, Weißdorn, Bluthartriegel, Liguster.
Lichtungen sind privilegierte Orte für das Leben und die Fortpflanzung von Insekten. Sie bieten günstige Bedingungen für die Aufrechterhaltung der Eiablage während der Winterperiode und sind ausreichend Licht ausgesetzt, um die Temperatur schnell zu erhöhen, was von Insekten geschätzt wird. Dabei bieten die Lichtungen ein bevorzugtes Nahrungsgebiet für Vögel.
Gemeine Pipistrelle
Waldränder können durch die Abstufung der Schichten (von der kleinsten nach außen nach außen zur größten Innenseite) geeignete Lebensräume für Vögel sowie privilegierte Zirkulationskorridore darstellen. Sie helfen auch, die Auswirkungen von Wind, Trockenheit und Kälte zu bekämpfen, indem sie eine halbdichte Barriere bilden.
Domaine D'Omersson
Auf der Domaine D'Ormesson in Ormesson, 6 km vom Cable C1 entfernt
Art der Arbeiten: Anpflanzung von Bäumen entlang der Bäche (Auwald), Schaffung von Feuchtwiesen (Megaphorbiaies), Schaffung von Hibernaculum für Igel, Schlafplätze für Eidechsen und Lebensräume für andere Tierarten, Auswahl von Bäumen, die altern sollen, Schaffung eines Fledermausquartiers in einem alten Kühler, Anpflanzung von Diversifizierungsarten, Verbindung des Wasserlaufs (Le Morbras) zur Schaffung eines Gebiets zur Förderung der biologischen Vielfalt im Zusammenhang mit Feuchtgebiete.
Gesamtfläche: 4 ha.
Europäischer Igel
Eine Megaphorbiae ist eine gemäßigte Zone, die aus einer dichten Schilfwiese und hohen mehrjährigen krautigen Pflanzen (1,5 bis 2 Meter hoch oder sogar 3 Meter für einige Schilfsorten) besteht, die sich in einer Schwemmlandzone auf kühlem, nicht saurem Boden befindet. Es kann periodisch, aber kurzzeitig überflutet werden.
Diese Gebiete zeichnen sich durch besondere Pflanzengemeinschaften (sogenannte Megaphorbien) aus, mit einer oft dichten, heterogenen und sehr vielfältigen Vegetation und der bedeutenden Präsenz von Fauna.