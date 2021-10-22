Ökologischer Ausgleich

In Port aux Cerises, auf zwei Sektoren: im nördlichen Sektor, in Port Courcel, in Vigneux-sur-Seine in Essonne, 4 km vom C1-Kabel entfernt, und im südlichen Sektor, Les Mousseaux, in Draveil in Essonne, 6 km vom C1-Kabel entfernt.



Art der Arbeiten: Diversifizierung der Aufforstung, Wiederherstellung von Waldrändern, Schaffung von Lichtungen.

Gesamtfläche: 2,5 ha in Port Courcel und 0,2 ha in Port aux Cerises / Les Mousseaux.

Umgepflanzte Arten: Stieleiche, Espenpappel, Landulme, Hainbuche, Kirsche, Linde, Torminalalisier, Landahorn, Haselnuss, Schwarzholunder, Marsaultweide, Weißdorn, Bluthartriegel, Liguster.

Lichtungen sind privilegierte Orte für das Leben und die Fortpflanzung von Insekten. Sie bieten günstige Bedingungen für die Aufrechterhaltung der Eiablage während der Winterperiode und sind ausreichend Licht ausgesetzt, um die Temperatur schnell zu erhöhen, was von Insekten geschätzt wird. Dabei bieten die Lichtungen ein bevorzugtes Nahrungsgebiet für Vögel.