Steuerung der Linie

Ein rigoroses Betriebssystem

Der Betrieb der Linie wird von der zentralen Kontrollstation (PCC) am Bahnhof Limeil-Brévannes aus verwaltet. Von dieser Station aus verfügen die Bediener über alle Informationen und Mittel, um die Linie zu steuern und in Echtzeit auf ihren Betrieb zu reagieren. Sie kontrollieren beispielsweise Fahrgastinformationen, können mit Fahrgästen kommunizieren und verfügen über Videoüberwachungsbildschirme in der Kabine und auf den Bahnsteigen... Sie werden von lokalen Kontrollstationen (PCLs) unterstützt, die in den anderen 4 Stationen des C1-Kabels installiert sind.