Steuerung der Linie
Eingang zum Bahnhof Limeil-Brévannes
Installationen, die sich harmonisch in die Landschaft einfügen
Die Garagen und die Werkstatt befinden sich auf beiden Seiten des Bahnhofs Limeil-Brévannes. Ihre landschaftliche Einfügung war besonders sorgfältig. Plantagen umgeben die Gebäude. Eines der Dächer ist vollständig begrünt, während das andere eine Photovoltaikanlage von ca. 500 m² trägt. Sie produziert ganzjährig 103.600 kWh Ökostrom und versorgt die Beleuchtung, die Steckdosen, den Konvektor, den Warmwasserbereiter und den Brückenkran der Station mit Strom.
Ein rigoroses Betriebssystem
Der Betrieb der Linie wird von der zentralen Kontrollstation (PCC) am Bahnhof Limeil-Brévannes aus verwaltet. Von dieser Station aus verfügen die Bediener über alle Informationen und Mittel, um die Linie zu steuern und in Echtzeit auf ihren Betrieb zu reagieren. Sie kontrollieren beispielsweise Fahrgastinformationen, können mit Fahrgästen kommunizieren und verfügen über Videoüberwachungsbildschirme in der Kabine und auf den Bahnsteigen... Sie werden von lokalen Kontrollstationen (PCLs) unterstützt, die in den anderen 4 Stationen des C1-Kabels installiert sind.
Der C1-Kabelbetreiber
Im Rahmen der Delegationen des öffentlichen Dienstes und der Modernisierung des Busnetzes in den mittleren und äußeren Vororten hat Île-de-France Mobilités Transdev mit dem Betrieb des C1-Kabels und der Buslinien in diesem Sektor beauftragt. Der Betrieb des C1-Kabels durch Transdev begann von der Inbetriebnahme am 13. Dezember 205 bis zum Ende des Vertrags, d. h. 4 Jahre.