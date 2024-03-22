Wird die Seilbahn Lärm verursachen?

Bei der Planung des Projekts wurde von Anfang an große Aufmerksamkeit darauf verwendet, die Lärmemissionen so weit wie möglich zu begrenzen. Alle Maßnahmen und Geräte in dieser Richtung wurden umgesetzt:

Auswahl des Kabeltyps,

Auswahl des leisesten Motorsystems,

Standort der Motorisierung innerhalb der Station, die am weitesten von den Häusern entfernt ist (bei Temps Durables),

Schalldämmung von Bahnhöfen und Dächern.

Um sicherzustellen, dass der vom Kabel emittierte Lärm keine Belästigung für die Anwohner darstellt, wird nach der Inbetriebnahme und dann regelmäßig in den ersten 10 Betriebsjahren eine Überwachung des Lärmpegels rund um die Seilbahn durchgeführt.