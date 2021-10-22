Die motorische, mineralische und pflanzliche Station

Der Bahnhof befindet sich in einem aufstrebenden Sektor von Limeil-Brévannes und in der direkten und natürlichen Verlängerung von La Végétale. Der Standort wird sowohl den Bahnhof, den zentralen Kommandoposten der Linie als auch die Werkstatt-Garage beherbergen, die für das Parken der Kabinen und deren Wartung erforderlich ist. Diese Station wird auch das Nervenzentrum der Strecke sein, da sie die Lokomotiven der Linie beherbergen wird. Eine große Esplanade wird dem Zugang zum Bahnhof vorausgehen. Dieser neue öffentliche Raum wird Reisenden und Spaziergängern gleichermaßen einen freundlichen Treffpunkt bieten.

Als Erweiterung von La Végétale

Alle Zugänge zum Bahnhof befinden sich auf einer Ebene von den Straßen aus. Progressive Pisten, die komfortabel und für alle zugänglich sind, werden mit abwechslungsreichen Pflanzen verschönert und zeigen eine Palette von Farben, die sich mit den Jahreszeiten ändern. Die bepflanzten Flächen werden auch als Versickerungsflächen für Regenwasser dienen. Nördlich des Bahnhofs wird eine ländliche Wiese von ökologischem Interesse und mit endemischen Bäumen der Region übersät die Hänge kleiden und gleichzeitig langfristig Bodenerosion vermeiden. Diese Hügel stammen aus dem Aushubmaterial, das von den Arbeiten des Bahnhofs und der Esplanade ausgeht. Alle neuen öffentlichen Räume, die rund um das Resort geschaffen werden, bieten Orte zum Entspannen im Schatten der im Rahmen des Projekts gepflanzten Bäume sowie Möbel zum Ausruhen und Warten.