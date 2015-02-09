2862 Bewertungen: eine außergewöhnliche Mobilisierung!

Veröffentlichungsdatum: 9. Februar 2015

Seit dem 10. Januar 2015, dem Enddatum der Konsultation, bearbeitet das Projektteam alle eingegangenen Stellungnahmen.

Von den T-Karten, der Website oder den Karten, die bei öffentlichen Versammlungen zur Verfügung gestellt wurden, wurden 2862 Meinungen gezählt, die die konsequente Beteiligung der Bewohner des Territoriums widerspiegeln.

Auf der Grundlage all dieser Beiträge und des Austauschs in öffentlichen Sitzungen arbeiten STIF und RATP an der Ausarbeitung der Ergebnisse der Konsultation, die den gewählten Vertretern des STIF im Jahr 2015 vorgelegt werden sollen. Parallel dazu erstellt der Konsultationsgarant einen Bericht über den Fortschritt der Konsultation.