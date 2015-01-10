Sprechen Sie weiter bis zum 10. Januar 2015
Veröffentlicht am-
Aktualisiert am
Veröffentlichungsdatum: 18. Dezember 2014
Viele von Ihnen haben sich bereits zu dem Projekt geäußert. Die Zeit für die öffentlichen Sitzungen endete am 17. Dezember. Sie können Ihre Meinung jedoch noch bis zum 10. Januar, dem Datum des Endes der Konsultation, mitteilen.
Um sich auszudrücken, können Sie:
- eine Online-Bewertung abgeben;
- Füllen Sie die der Informationsbroschüre beigefügte T-Karte entweder kostenlos ab oder werfen Sie sie in eine der Urnen, die in den Rathäusern von Vincennes, Montreuil und Fontenay-sous-Bois aufgestellt sind.