Die 2. öffentliche Sitzung findet am 2. Dezember 2014 in Montreuil statt

Veröffentlichungsdatum: 25. November 2014

STIF und RATP freuen sich darauf, Sie am Dienstag, den 2. Dezember 2014 ab 18:30 Uhr zur zweiten öffentlichen Sitzung der Konsultation zur Verlängerung der Metrolinie 1 in Val de Fontenay zu sehen. Nach einer Präsentation des Projekts gibt es eine Zeit des Austauschs, in der jeder seine Meinung äußern und Fragen zum Projekt stellen kann.

Das öffentliche Treffen ist für alle offen und findet im Arthur-Ashe Sports Center – 156 rue de la Nouvelle France – 93100 Montreuil statt: Anfahrtsplan

Sie können dieses öffentliche Treffen auch live auf dem Twitter-Account des Projekts verfolgen@ProlongerL1