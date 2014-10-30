Beratung ist jetzt!

Veröffentlichungsdatum: 30. Oktober 2014

Die Konsultation zur Verlängerung der Metrolinie 1 findet vom 10. November 2014 bis zum 10. Januar 2014 unter der Schirmherrschaft einer vom CNDP ernannten Bürgschaft, Claude Brévan, statt.

STIF und RATP möchten in Zusammenarbeit mit den Partnern des Staates und der Region Île-de-France diese Konsultation mit Einwohnern, Nutzern öffentlicher Verkehrsmittel, gewählten Beamten, Verbänden und wirtschaftlichen Akteuren des Territoriums durchführen, um:

ihre Ansichten zu den wichtigsten Grundsätzen und Zielen des Projekts einzuholen;

ihre Fragen zu beantworten;

Bereichern Sie das Projekt, indem Sie ihre Bedürfnisse und Erwartungen integrieren, um gemeinsame Lösungen zu entwickeln.

Zögern Sie nicht, Ihre Meinung zum Projekt zu äußern: