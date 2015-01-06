Die Konsultation endet am Samstag, geben Sie weiterhin Ihre Meinung ab
Veröffentlichungsdatum: 6. Januar 2015
Es bleiben nur noch vier Tage, um uns Ihre Meinung vor Samstag, dem 10. Januar 2015, dem Datum des Endes der Konsultation, mitzuteilen.
Um sich auszudrücken, können Sie:
- eine Online-Mitteilung einreichen;
- Füllen Sie die der Informationsbroschüre beigefügte T-Karte aus und senden Sie sie entweder kostenlos oder die
- in eine der Urnen werfen, die in den Rathäusern von Vincennes, Montreuil und Fontenay-sous-Bois aufgestellt sind.
Anschließend werden STIF und RATP alle geäußerten Meinungen analysieren, um die Ergebnisse der Konsultation zu erstellen.