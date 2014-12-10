Dritte öffentliche Sitzung in Fontenay-sous-Bois am 17. Dezember 2014

Veröffentlichungsdatum: 10. Dezember 2014

STIF und RATP freuen sich darauf, Sie am Mittwoch, den 17. Dezember 2014 ab 19:30 Uhr zur letzten öffentlichen Sitzung der Konsultation zur Verlängerung der Metrolinie 1 in Val de Fontenay zu sehen. Nach einer Präsentation des Projekts wird es jedem ermöglicht, seine Meinung zu äußern und seine Fragen an die Projekteigentümer zu stellen.

Die öffentliche Versammlung ist für alle offen und findet in der Ecole Michelet – 1 Rue Alfred de Musset – 94120 Fontenay-sous-Bois statt (Anfahrtsplan)

Sie können dieses öffentliche Treffen auch live auf dem Twitter-Account des Projekts verfolgen@ProlongerL1