Bestandsaufnahme des Bestehenden im Untersuchungsgebiet: Bauminventar

Im Rahmen der Wiederaufnahme der Studien für das Projekt zur Verlängerung der Metrolinie 1 in Val de Fontenay, bei der die Lehren aus der vorherigen öffentlichen Umfrage berücksichtigt werden, beauftragte Île-de-France Mobilités ein spezialisiertes Planungsbüro mit der Durchführung einer Bauminventur des gesamten Untersuchungsgebiets des Projekts. Diese quantitative und qualitative Bestandsaufnahme vor Ort zielt darauf ab, eine Bestandsaufnahme des bewaldeten Erbes des Untersuchungsgebiets zu erstellen, und nimmt die Auswirkungen des Projekts in dieser Phase nicht vorweg. Ihr Zweck ist es:

o Bestandsaufnahme der Bäume, ihrer Arten, ihres Alters, ihres Zustands, ihres ökologischen Interesses und ihrer Rolle bei der Aufforstung

o Charakterisierung des Baumerbes im Untersuchungsgebiet

Nach Abschluss dieser Bestandsaufnahme wird es möglich sein, die Auswirkungen der verschiedenen untersuchten Projektvarianten auf das Baumerbe zu messen, zu qualifizieren und zu vergleichen. Die Ergebnisse der Bestandsaufnahme sowie die angewandte Methodik können während der für Herbst geplanten Vorkonsultation mit allen Zielgruppen geteilt werden.

Ein inzidenzfreies Inventar

Diese nicht-invasive Bestandsaufnahme erfolgt visuell mit einer diskreten und biobasierten Markierung am Fuß des Baumes und hat keine Auswirkungen auf die Umwelt. Jeder vermessene Baum wird mit Hilfe eines Tablets georeferenziert.

Es wurde im vergangenen Herbst begonnen und wird im Frühjahr im gesamten Untersuchungsgebiet des Projekts fortgesetzt.

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