Veröffentlichte Beiträge

U-BahnLinie 1

ErweiterungChâteau de Vincennes < > Val de Fontenay

Veröffentlicht am

|Paris

avis antenne Est ensemble association Mieux se déplacer à bicyclette

Bewertungen der MDB-Antenne Est Ensemble: Die Option Track 1 ist aus offensichtlichen Gründen notwendig. Die erste ist die effizientere Verbindung zum Verkehrsknotenpunkt Val de Fontenay aus dem Osten

Veröffentlicht am

|Paris

Avis CCI Seine St Denis et Val-de-Marne

Für die Route Nr. 1 Nord &nbsp; [wpfilebase tag=file id=74 tpl=filebrowser /]

Veröffentlicht am

|Vincennes

Station Rigollots

Ich bin für eine Station in der Avenue de la République.

Veröffentlicht am

|Vincennes

Station Rigolots

Ich wohne in Vincennes Ost. Ich werde Zeit sparen, wenn der Bahnhof in Les Rigolots wirklich an der Kreuzung liegt (nicht in der kleinen Straße in Fontenay)

Veröffentlicht am

|Fontenay-sous-Bois

Choix du tracé

Hallo, Meine Wahl ist die Route Nummer 3 (via verdun). In der Tat, ich lebe seit 27 Jahren im Stadtteil Val de Fontenay und arbeite in Vincennes und dann in Paris, ich kenne nur zu gut die Bedingunge

Veröffentlicht am

|Paris

Echange rapide a Val de Fontenay

Ich fahre mit dem Auto zur Porte de Vincennes wegen der Dauer der öffentlichen Verkehrsmittel. Dieses Erweiterungsprojekt wird es mir ermöglichen, die Linie 1 nach Val de Fontenay zu nehmen, aber dafü

Veröffentlicht am

|Fontenay-sous-Bois

Pour le Tracé 3 (Verdun)

Sehr geehrte Damen und Herren, Zunächst einmal begrüße ich diese Initiative zur Verlängerung der Linie 1 der Pariser Metro, die den Schritt in Richtung des Großraums Paris von morgen veranschaulicht.

Veröffentlicht am

|Vincennes

La station RIGOLLOTS à implanter sur VINCENNES

Ich schlage vor, dass Sie die Station RIGOLLOTS auf der Seite von VINCENNES einrichten (siehe an der Kreuzung der Rue Pasteur und der Rue de France und der Avenue Paul Déroulède. Dies würde der Bevölk

Veröffentlicht am

|Vincennes

Tracé 3

Route 3 ist weiter von bestehenden Verkehrsmitteln entfernt. Es ist die beste Wahl, die die meiste Bevölkerung schüttelt. Offensichtlich ist dies aufgrund der Ankunft in Val de Fontenay Ost nicht in I

Veröffentlicht am

|Paris

Fontenay Est

Der Bahnhof muss sich in Fontenay Est befinden. Ich werde weiterhin mit dem Auto zur Arbeit fahren, wenn die Verbindung in Fontenay West ist (nicht praktikabel).