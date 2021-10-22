Anschlüsse

RER A und RER E Linien

Die RER-Linie A ist die verkehrsreichste im Verkehrsnetz der Île-de-France. Sie befördert täglich mehr als 1 Million Fahrgäste, davon etwa 600.000 auf den östlich von Châtelet – Les Halles gelegenen Streckenabschnitten. Als West-Ost-Achse, die die Region Île-de-France strukturiert, bedient sie die wichtigsten Pole des Herzens der Agglomeration. Vincennes ist die letzte Station des gemeinsamen Stammes der RER A. Fontenay-sous-Bois und Val de Fontenay liegen jeweils an einem der beiden östlichen Zweige der Strecke (jeweils in Richtung Boissy-Saint-Léger und Marne-la-Vallée).

Die RER-Linie E bedient den Osten der Region Île-de-France auf einer Nord-Süd-Achse. Der Bahnhof Val de Fontenay wird von der Zweigstrecke Noisy-le-Sec – Tournan bedient, die eine Verbindung nach Haussmann-Saint-Lazare über den Gare du Nord und den Gare de l'Est ermöglicht. Das Projekt zur Verlängerung der RER E, genannt Projekt Eole, besteht darin, die Linie E der RER vom derzeitigen Endbahnhof Haussmann-Saint-Lazare in Paris bis Nanterre la Folie im Jahr 2022 und dann bis Mantes-la-Jolie bis 2024 zu verlängern.