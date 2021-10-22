U-BahnLinie 1

ErweiterungChâteau de Vincennes < > Val de Fontenay

Die öffentliche Untersuchung 2022

Die öffentliche Untersuchung

Die öffentliche Untersuchung zum Projekt zur Verlängerung der Linie 1 in Val de Fontenay fand vom 31. Januar bis 2. März 2022 unter der Schirmherrschaft einer unabhängigen Untersuchungskommission unter dem Vorsitz von Herrn Jean-Pierre Chaulet statt, die sich aus 4 Vollmitgliedern zusammensetzte: Herrn Jean-François Biechler, Herrn Jordan Bonaty, Herrn Alain Charliac und Frau Nicole Soilly. Vor der Erklärung der Gemeinnützigkeit stellte sie eine neue Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung dar, die darauf abzielte:

  • Darstellung der Merkmale des Projekts und der Bedingungen für seine Integration in seine Umgebung, seiner Auswirkungen und der Maßnahmen zu ihrer Behebung;
  • Sammeln Sie öffentliche Meinungen, um nützliche Informationen für die Bewertung des Projekts bereitzustellen und die Fortsetzung der Studien zu verfeinern.

Der unabhängige Untersuchungsausschuss erstellte einen Bericht über den Fortgang der öffentlichen Untersuchung und gab seine Stellungnahme zum Erweiterungsprojekt ab.

Document IMG

Der Bericht des Untersuchungsausschusses

Mai 2022

Document IMG

Schlussfolgerungen und mit Gründen versehene Stellungnahme des Untersuchungsausschusses

Juin 2022

Route, die 2022 der öffentlichen Anhörung vorgelegt wurde

Diese Route wird am Ende der öffentlichen Befragung 2022 erneut untersucht, ohne den Service der 3 Stationen (Les Rigollots, Grands Pêchers, Val de Fontenay) in Frage zu stellen.

Informations- und Teilnahmemodalitäten

Vom 31. Januar bis 2. März 2022 standen der Öffentlichkeit mehrere Modalitäten zur Verfügung:

  • Bekanntmachungen konnten im digitalen Register und in Papierregistern in den Rathäusern von Fontenay-sous-Bois, Montreuil, Neuilly-Plaisance, Paris 12. und Vincennes, in den Präfekturen Paris, Seine-Saint-Denis und Val-de-Marne hinterlegt oder direkt per E-Mail oder Post an die Untersuchungskommission geschickt werden.
  • 14 Sitzungen zum Austausch mit der Untersuchungskommission wurden in Fontenay-sous-Bois, Montreuil, Neuilly-Plaisance, Paris 12. Arrondissement und Vincennes organisiert.
  • Am 10., 15. und 24. Februar 2022 fanden 3 öffentliche Sitzungen in Anwesenheit des Auftraggebers und der Untersuchungskommission statt.
  • Die Akte der öffentlichen Untersuchung war in Rathäusern und Präfekturen einsehbar und bleibt auf der Projektwebsite in der Mediathek zugänglich.
Akte der öffentlichen Untersuchung