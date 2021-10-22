Die öffentliche Untersuchung zum Projekt zur Verlängerung der Linie 1 in Val de Fontenay fand vom 31. Januar bis 2. März 2022 unter der Schirmherrschaft einer unabhängigen Untersuchungskommission unter dem Vorsitz von Herrn Jean-Pierre Chaulet statt, die sich aus 4 Vollmitgliedern zusammensetzte: Herrn Jean-François Biechler, Herrn Jordan Bonaty, Herrn Alain Charliac und Frau Nicole Soilly. Vor der Erklärung der Gemeinnützigkeit stellte sie eine neue Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung dar, die darauf abzielte:

Darstellung der Merkmale des Projekts und der Bedingungen für seine Integration in seine Umgebung, seiner Auswirkungen und der Maßnahmen zu ihrer Behebung;

Sammeln Sie öffentliche Meinungen, um nützliche Informationen für die Bewertung des Projekts bereitzustellen und die Fortsetzung der Studien zu verfeinern.

Der unabhängige Untersuchungsausschuss erstellte einen Bericht über den Fortgang der öffentlichen Untersuchung und gab seine Stellungnahme zum Erweiterungsprojekt ab.