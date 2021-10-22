ErweiterungChâteau de Vincennes < > Val de Fontenay
Startseite
Das Projekt
Das Layout
Dialog
Aktuelles
Ihre Fragen
Mediathek
IDFM-Pressemitteilung nach der Entscheidung des Staates
PDF
Beschluss des Verwaltungsrats vom 12.07.2022
Anhang 1 zur Beratung des Verwaltungsrats vom 12.07.2022
Anhang 2 zum Beschluss des Verwaltungsrats vom 12.07.2022
Beratung des Verwaltungsrats von Île-de-France Mobilités vom 09.12.2021
Interpräfekturale Anordnung - Bekanntmachung der öffentlichen Untersuchung
Interpräfekturale Verordnung - Bekanntmachung der öffentlichen Untersuchung - Anhänge
Plakat zur öffentlichen Untersuchung
Informationspaket
Leitfaden zum Lesen der öffentlichen Untersuchungsakte
Pressemitteilung
Poster der öffentlichen Untersuchung - 3. Sitzung
Bericht des Untersuchungsausschusses
Stellungnahme und begründete Schlussfolgerungen des Untersuchungsausschusses 2.0 MiB
Anlage A - Rechtliche und administrative Informationen
Anlage B - Erläuterung
Anlage C - Lageplan
Anlage D - Allgemeiner Arbeitsplan
Anlage E - Folgenabschätzung - Kapitel 0 - Einleitung
Anlage E - Folgenabschätzung - Kapitel 1 - Nichttechnische Zusammenfassung
Anlage E - Folgenabschätzung - Kapitel 2 - Alternativen
Anlage E - Auswirkungserklärung - Kapitel 3 - Projektbeschreibung
Anlage E - Auswirkungsstudie - Kapitel 4 - Ausgangszustand (1/2)
Anlage E - Auswirkungsstudie - Kapitel 4 - Ausgangszustand (2/2)
Anlage E - Folgenabschätzung - Kapitel 5 - Auswirkungen und Maßnahmen
Anlage E - Folgenabschätzung - Kapitel 6 - Anfälligkeit für den Klimawandel und größere Risiken
Anlage E - Folgenabschätzung - Kapitel 7 - Verkehrsinfrastruktur
Anlage E - Folgenabschätzung - Kapitel 8 - Natura-2000-Auswirkungen
Anlage E - Folgenabschätzung - Kapitel 9 - Methoden und Autoren
Anlage F - Zusammenfassung der Ausgaben
Abbildung G - Sozioökonomische Bewertung
Anlage H - Vereinbarkeit von Planungsunterlagen
Anlage I - Anhänge (1/2)
Anlage I - Anhänge (2/2)
Beratung des Verwaltungsrats von Île-de-France Mobilités vom 09.12.2020
Schematische Darstellung
Newsletter n°1
Newsletter n°2
Blatt Verkehrsprognose
Projektkostenblatt
Merkblatt Stationen
Plots Blatt
Factsheet Urbane Daten
Blatt Land
Blatt Die Werke
Blatt Der Bois de Vincennes
Factsheet - Geotechnische Untersuchungen
Pressemitteilung - 18102016
Ergebnisse der Konsultation
Zusammenfassung der Ergebnisse der Konsultation
Bericht des Garanten
L1VDF-Bilanz Anhänge
Ergebnisse der interaktiven Konsultation
Genehmigung der Ergebnisse der Konsultation
Beschluss des CNDP vom 2. Juli 2014
Beschluss des CNDP vom 4. Juni 2014
Ergebnisse des Fragebogens
Konsultationsfragebogen
Bericht über das Treffen der Reisenden in Val de Fontenay
Öffentliche Meetings - Diashow Präsentation
Bericht über das Treffen auf dem Diderot-Markt
Protokoll des Stakeholder-Treffens
Öffentliche Sitzung Vincennes - Vollständiges Protokoll - 24-11-14
Öffentliche Sitzung Vincennes - Zusammenfassendes Protokoll - 24-11-14
Bericht über das Treffen von Reisenden im Château de Vincennes
Öffentliche Sitzung Montreuil - Vollständiger Bericht - 021214
Öffentliche Sitzung Montreuil - Zusammenfassender Bericht - 021214
Öffentliche Sitzung Fontenay-sous-Bois - Vollständiger Bericht - 171214
Öffentliche Sitzung Fontenay-sous-Bois - Zusammenfassender Bericht - 171214
Broschüre
Die Zahlen der Konsultation
Datei der Ziele und Hauptmerkmale
Beratung des STIF vom 10. Dezember 2013