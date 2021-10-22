U-BahnLinie 1

ErweiterungChâteau de Vincennes < > Val de Fontenay

2022. Entscheidung des Staates

IDFM-Pressemitteilung nach der Entscheidung des Staates

PDF

 -  338.6 KB

2022. Projekt-Erklärung

Beschluss des Verwaltungsrats vom 12.07.2022

PDF

 -  194.9 KB

Anhang 1 zur Beratung des Verwaltungsrats vom 12.07.2022

PDF

 -  321.1 KB

Anhang 2 zum Beschluss des Verwaltungsrats vom 12.07.2022

PDF

 -  321.1 KB

2022. Öffentliche Untersuchung

Beratung des Verwaltungsrats von Île-de-France Mobilités vom 09.12.2021

PDF

 -  202.6 KB

Interpräfekturale Anordnung - Bekanntmachung der öffentlichen Untersuchung

PDF

 -  261.0 KB

Interpräfekturale Verordnung - Bekanntmachung der öffentlichen Untersuchung - Anhänge

PDF

 -  30.2 KB

Plakat zur öffentlichen Untersuchung

PDF

 -  86.9 KB

Informationspaket

PDF

 -  2.0 MB

Leitfaden zum Lesen der öffentlichen Untersuchungsakte

PDF

 -  43.3 KB

Pressemitteilung

PDF

 -  565.6 KB

Poster der öffentlichen Untersuchung - 3. Sitzung

PDF

 -  871.3 KB

Bericht des Untersuchungsausschusses

PDF

 -  4.7 MB

Stellungnahme und begründete Schlussfolgerungen des Untersuchungsausschusses 2.0 MiB

PDF

 -  2.0 MB

2021. Akte der öffentlichen Untersuchung

Anlage A - Rechtliche und administrative Informationen

PDF

 -  1.6 MB

Anlage B - Erläuterung

PDF

 -  14.2 MB

Anlage C - Lageplan

PDF

 -  854.0 KB

Anlage D - Allgemeiner Arbeitsplan

PDF

 -  2.2 MB

Anlage E - Folgenabschätzung - Kapitel 0 - Einleitung

PDF

 -  1.8 MB

Anlage E - Folgenabschätzung - Kapitel 1 - Nichttechnische Zusammenfassung

PDF

 -  13.1 MB

Anlage E - Folgenabschätzung - Kapitel 2 - Alternativen

PDF

 -  2.7 MB

Anlage E - Auswirkungserklärung - Kapitel 3 - Projektbeschreibung

PDF

 -  10.9 MB

Anlage E - Auswirkungsstudie - Kapitel 4 - Ausgangszustand (1/2)

PDF

 -  26.6 MB

Anlage E - Auswirkungsstudie - Kapitel 4 - Ausgangszustand (2/2)

PDF

 -  28.4 MB

Anlage E - Folgenabschätzung - Kapitel 5 - Auswirkungen und Maßnahmen

PDF

 -  20.0 MB

Anlage E - Folgenabschätzung - Kapitel 6 - Anfälligkeit für den Klimawandel und größere Risiken

PDF

 -  990.7 KB

Anlage E - Folgenabschätzung - Kapitel 7 - Verkehrsinfrastruktur

PDF

 -  1.7 MB

Anlage E - Folgenabschätzung - Kapitel 8 - Natura-2000-Auswirkungen

PDF

 -  2.1 MB

Anlage E - Folgenabschätzung - Kapitel 9 - Methoden und Autoren

PDF

 -  7.5 MB

Anlage F - Zusammenfassung der Ausgaben

PDF

 -  543.7 KB

Abbildung G - Sozioökonomische Bewertung

PDF

 -  12.3 MB

Anlage H - Vereinbarkeit von Planungsunterlagen

PDF

 -  13.4 MB

Anlage I - Anhänge (1/2)

PDF

 -  31.4 MB

Anlage I - Anhänge (2/2)

PDF

 -  18.8 MB

2020. Rahmendiagramm

Beratung des Verwaltungsrats von Île-de-France Mobilités vom 09.12.2020

PDF

 -  173.9 KB

Schematische Darstellung

PDF

 -  21.3 MB

Newsletter

Newsletter n°1

PDF

 -  1.9 MB

Newsletter n°2

PDF

 -  816.5 KB

Thematische Factsheets

Blatt Verkehrsprognose

PDF

 -  474.3 KB

Projektkostenblatt

PDF

 -  504.4 KB

Merkblatt Stationen

PDF

 -  876.0 KB

Plots Blatt

PDF

 -  876.0 KB

Factsheet Urbane Daten

PDF

 -  939.3 KB

Blatt Land

PDF

 -  156.4 KB

Blatt Die Werke

PDF

 -  403.9 KB

Blatt Der Bois de Vincennes

PDF

 -  690.7 KB

2016. Vertiefende Studien

Factsheet - Geotechnische Untersuchungen

PDF

 -  1.9 MB

Pressemitteilung - 18102016

PDF

 -  316.4 KB

2014-2015. Ergebnisse der Konsultation

Ergebnisse der Konsultation

PDF

 -  2.2 MB

Zusammenfassung der Ergebnisse der Konsultation

PDF

 -  697.3 KB

Bericht des Garanten

PDF

 -  161.0 KB

L1VDF-Bilanz Anhänge

PDF

 -  16.3 MB

Ergebnisse der interaktiven Konsultation

PDF

 -  18.4 MB

Genehmigung der Ergebnisse der Konsultation

PDF

 -  691.7 KB

2014. CNDP

Beschluss des CNDP vom 2. Juli 2014

PDF

 -  368.2 KB

Beschluss des CNDP vom 4. Juni 2014

PDF

 -  507.4 KB

2014. Konsultationsfragebogen

Ergebnisse des Fragebogens

PDF

 -  368.2 KB

Konsultationsfragebogen

PDF

 -  325.6 KB

2014. Öffentliche Sitzungsunterlagen

Bericht über das Treffen der Reisenden in Val de Fontenay

PDF

 -  309.2 KB

Öffentliche Meetings - Diashow Präsentation

PDF

 -  15.3 MB

Bericht über das Treffen auf dem Diderot-Markt

PDF

 -  513.6 KB

Protokoll des Stakeholder-Treffens

PDF

 -  2.0 MB

Öffentliche Sitzung Vincennes - Vollständiges Protokoll - 24-11-14

PDF

 -  1.2 MB

Öffentliche Sitzung Vincennes - Zusammenfassendes Protokoll - 24-11-14

PDF

 -  457.0 KB

Bericht über das Treffen von Reisenden im Château de Vincennes

PDF

 -  472.9 KB

Öffentliche Sitzung Montreuil - Vollständiger Bericht - 021214

PDF

 -  655.1 KB

Öffentliche Sitzung Montreuil - Zusammenfassender Bericht - 021214

PDF

 -  385.2 KB

Öffentliche Sitzung Fontenay-sous-Bois - Vollständiger Bericht - 171214

PDF

 -  489.8 KB

Öffentliche Sitzung Fontenay-sous-Bois - Zusammenfassender Bericht - 171214

PDF

 -  398.6 KB

2014. Informations-Tools

Informationspaket

PDF

 -  10.2 MB

Broschüre

PDF

 -  597.4 KB

Die Zahlen der Konsultation

PDF

 -  89.7 KB

2013. Dossier der Ziele und Hauptmerkmale

Datei der Ziele und Hauptmerkmale

PDF

 -  8.2 MB

Beratung des STIF vom 10. Dezember 2013

PDF

 -  118.2 KB