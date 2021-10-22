Glossar
Hinterer Bahnhof
Ein hinterer Bahnhof entspricht einer Verlängerung von einem oder zwei Gleisen über mehrere hundert Meter, die es den Zügen ermöglicht, hinter dem Bahnhof das Gleis zu wechseln, um in die entgegengesetzte Richtung abzufahren, ohne den Verkehr anderer Züge zu stören.
Kapazität einer Linie
Die Kapazität einer Übertragungsleitung bezieht sich auf die Anzahl der Personen, die auf ihr befördert werden können. Sie wird aus der Kapazität jedes Zuges und der maximalen Frequenz berechnet.
Nationale Kommission für öffentliche Debatte (CNDP)
Die Nationale Kommission für öffentliche Debatte ist eine unabhängige Verwaltungsbehörde, die 1995 gegründet wurde und dafür verantwortlich ist, die Beteiligung der Öffentlichkeit am Entwicklungsprozess großer Entwicklungs- oder Ausrüstungsprojekte zu gewährleisten, die große sozioökonomische Auswirkungen haben oder erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt oder die Raumplanung haben. Gemäß dem Dekret Nr. 2002-1275 über die Organisation der öffentlichen Debatte und die Nationale Kommission für die öffentliche Debatte ist die Anrufung des CNDP für jedes Infrastrukturprojekt, dessen Wert auf mehr als 300 Millionen Euro geschätzt wird, obligatorisch. Nach der Befassung entscheidet das CNDP, ob es eine öffentliche Debatte über das Projekt organisiert oder nicht. Im letzteren Fall kann er dem öffentlichen Auftraggeber empfehlen, eine Konsultation mit oder ohne einen von ihm benannten Bürgen durchzuführen. Weitere Informationen zuwww.debatpublic.fr.
Beratung
Die Konsultation ist eine Zeit der Information und des Austauschs mit der Öffentlichkeit, um die Möglichkeiten und Hauptmerkmale des Projekts vorzustellen. Eingerahmt von Artikel L.300-2 des Städtebaugesetzbuches oder von Artikel R 121-2 des Umweltgesetzbuches, je nach Kontext des Projekts, zielt es darauf ab, die Kommentare und Meinungen aller Akteure des Gebiets zu den wichtigsten Grundsätzen und Zielen des Projekts zu sammeln. Diese Phase endet mit einer vom STIF-Rat genehmigten Bewertung, die über den Austausch und die während der Konsultationsphase mit der Öffentlichkeit geäußerten Meinungen berichtet.
Hauptzweck- und Merkmalsdatei (DOCP)
Das Dossier der Hauptziele und Merkmale (DOCP) ist die Unterstützung von STIF bei der Präsentation seiner Projekte in der Phase der Vorstudien. Die Genehmigung durch den STIF-Rat markiert den Beginn einer vorherigen Konsultation mit gewählten Vertretern und der Bevölkerung.
Öffentliche Untersuchung
In der letzten Phase der öffentlichen Konsultation zielt die öffentliche Anhörung darauf ab, das Projekt und seine Auswirkungen auf die Umwelt sowie die Maßnahmen, die ergriffen werden, um seine Auswirkungen zu begrenzen, vorzustellen und gleichzeitig der Öffentlichkeit die Möglichkeit zu geben, ihre Meinung zu dem Projekt erneut zu äußern. Die Untersuchung wird durch eine Anordnung des Präfekten eingeleitet, der einen Untersuchungskommissar oder eine aus mehreren Mitgliedern bestehende öffentliche Untersuchungskommission ernennt. Am Ende der Untersuchung erstellt der Untersuchungsbeauftragte einen Bericht, auf dessen Grundlage er eine befürwortende oder ablehnende Stellungnahme abgibt, wobei die befürwortende Stellungnahme gegebenenfalls mit Vorbehalten und/oder Empfehlungen versehen sein kann. Auf der Grundlage dieser Stellungnahme wird die Gemeinnützigkeitserklärung vom Präfekten angenommen.
Folgenabschätzung
Die Folgenabschätzung ist sowohl ein Verwaltungsverfahren als auch ein vorläufiger wissenschaftlicher Ansatz, der darauf abzielt, die Integration des Projekts in alle Komponenten der Umwelt (Wasser, Luft, Boden, Pflanzen und Tiere) zu analysieren. Es handelt sich um ein Dokument, das es ermöglichen soll, die kurz-, mittel- und langfristigen Auswirkungen bestimmter Projekte auf die Umwelt zu bewerten und zu bewerten, und zwar vor der Entscheidungsfindung. Die Durchführung der Folgenabschätzung erscheint somit als ein Instrument, das dem öffentlichen oder privaten Projektträger zur Verfügung gestellt wird, um ein umweltfreundliches Projekt zu entwerfen. Aus diesem Grund muss die Studie sehr früh im Projekt, in der technischen Skizzenphase, beginnen und während der gesamten Entwicklungsphase fortgesetzt werden.
Bürge
Ein Garant ist eine unabhängige Person, die von der Nationalen Kommission für öffentliche Debatte (CNDP) ernannt wird und deren Aufgabe es ist, alle Garantien für Aufrichtigkeit und Transparenz bei den Informationen zu bieten, die der Öffentlichkeit sowohl in Dokumenten als auch im Austausch mit der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Seine Aufgabe besteht darin, dafür zu sorgen, dass die Empfehlungen des CNDP zu den Modalitäten der Konsultation weiterverfolgt werden.
Die Verkehrsgewerkschaft der Ile-de-France (STIF)
STIF ist die organisierende Behörde für den Verkehr in der Île-de-France. Es definiert, subventioniert das Angebot an Dienstleistungen für Fahrgäste und verbessert das öffentliche Verkehrssystem der Ile-de-France, indem es den Inhalt von Investitionsprojekten definiert. Es geht von den lokalen Behörden (Region Ile-de-France, Rathaus von Paris und den 7 anderen Departements der Ile-de-France) aus und wird vom Präsidenten der Region Ile-de-France geleitet, die das jährliche Betriebsbudget für den öffentlichen Verkehr in der Ile-de-France verwaltet. Um den Verkehr in der Ile-de-France zu verbessern, bevorzugt STIF zwei Arten von Lösungen: - Die Schaffung neuer Linien und die Erweiterung bestehender Linien - Die Verbesserung der Servicequalität in Bezug auf Komfort, Häufigkeit, Zugänglichkeit, Nacht- und Wochenendverkehr.
Auftraggeber
Rolle, die im Gesetz vom 12. Juli 1985 über das öffentliche Projektmanagement definiert ist: "Der öffentliche Auftraggeber eines Projekts ist die juristische Person, für die das Bauwerk errichtet wird. […]. Es obliegt ihm, nachdem er sich von der Durchführbarkeit und Zweckmäßigkeit des geplanten Vorhabens überzeugt hat, seinen Standort zu bestimmen, das Programm festzulegen, über den geschätzten Finanzrahmen zu entscheiden, seine Finanzierung sicherzustellen, das Verfahren zu wählen, nach dem die Arbeiten durchgeführt werden, und mit den von ihm ausgewählten Projektleitern und Auftragnehmern die Verträge über die Durchführung der Studien und die Ausführung der Arbeiten abzuschließen. Der öffentliche Auftraggeber legt im Programm die Ziele des Vorhabens und die Bedürfnisse, die es erfüllen muss, sowie die Zwänge und Anforderungen an die soziale, städtebauliche, architektonische, funktionale, technische und wirtschaftliche Qualität, die Integration in die Landschaft und den Umweltschutz fest."
Neues Grand Paris
Das Nouveau Grand Paris, ein ehrgeiziges Projekt zur Modernisierung und Entwicklung des Verkehrs in der Île-de-France, das am 6. März 2013 vom Premierminister initiiert wurde, wird das Reisen für alle Einwohner der Ile-de-France verbessern und die Attraktivität von Gebieten mit starker Entwicklung stärken. Es artikuliert kohärent die Notwendigkeit der Modernisierung und Erweiterung des bestehenden Netzes sowie die Schaffung neuer automatischer U-Bahn-Linien. Diese Errungenschaften werden durch ein historisches Engagement des Staates, der Region Île-de-France und der Departements vorangetrieben. Das Projektmanagement wird von RATP, RFF, SNCF, SGP, den lokalen Behörden und STIF übernommen.
Multimodaler Umsteigeknoten
Ein multimodaler Umsteigeknoten ist ein Ort der Artikulation von Verkehrsnetzen, der darauf abzielt, die Ausübung verschiedener Arten des Personenverkehrs zu erleichtern. Ziel ist es, die Anbindung und Erreichbarkeit des Verkehrsnetzes zu fördern.
Schachttür
Bahnsteigtüren sind Geräte, die sich am Rand der Bahnsteige befinden und aus automatischen Türen bestehen, die sich öffnen, wenn ein U-Bahn-Zug im Bahnhof angehalten wird. Es ist ein System, das die Sicherheit der Passagiere auf den Bahnsteigen gewährleistet
Masterplan der Region Île-de-France (SDRIF)
Das SDRIF ist ein städtebauliches Dokument, das am 18. Oktober 2013 vom Regionalrat der Île-de-France erstellt und verabschiedet wurde und darauf abzielt, das städtische und demografische Wachstum sowie die Raumnutzung zu kontrollieren und gleichzeitig den internationalen Einfluss der Region Île-de-France zu gewährleisten. Darin werden die Mittel festgelegt, die eingesetzt werden müssen, um räumliche, soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten zu korrigieren, das Reiseangebot zu koordinieren und ländliche und natürliche Gebiete zu erhalten, um die Bedingungen für eine nachhaltige Entwicklung der Region zu gewährleisten.
Abgedeckter Graben
Ein überdachter Graben ist eine Baumethode, die verwendet wird, um eine Station oder ein Servicebauwerk von der Oberfläche und dann unterirdisch zu bauen, geschützt durch eine Abdeckung. Es handelt sich um ein unterirdisches Bauwerk, das einem Tunnel ähnelt. Der einzige Unterschied besteht darin, dass der abgedeckte Graben im Freien ausgeführt wird. Sobald die Arbeiten abgeschlossen sind, wird sie auf das Niveau des ursprünglichen natürlichen Geländes verfüllt.
Offener Graben
Ein offener Graben ist eine Baumethode, die verwendet wird, um eine Station oder ein Servicebauwerk von der Oberfläche und dann unterirdisch im Tagebau zu bauen.
TBM
Eine TBM ist ein Tiefbauwerkzeug (Techniken für den Tiefbau), das zum Graben von Tunneln verwendet wird und kontinuierlich und in vollem Abschnitt arbeitet. Die TBM erfüllt mehrere Funktionen: - Abholzung des Bodens; - Entfernung von Aushubmaterial mit verschiedenen Mitteln; - Installation von Stützen (Stützvorrichtung).
Zone d'aménagement concertée (ZAC)
Planungsverfahren, eine konzertierte Entwicklungszone ist ein Sektor, der durch einen Perimeter gekennzeichnet ist, innerhalb dessen eine Gemeinde oder eine öffentliche Einrichtung beschließt, Grundstücke für den Bau von Wohnungen, Geschäften oder Wirtschaftszentren zu entwickeln und auszustatten. Eines der Hauptziele dieses Verfahrens besteht darin, die Konsultation zwischen Behörden und privaten Projektträgern zu erleichtern.
Zone zum Schutz des architektonischen, städtebaulichen und landschaftlichen Erbes (ZPPAUP)
Der Zweck eines ZPPAUP besteht darin, den Schutz des landschaftlichen und städtischen Erbes zu gewährleisten und Stadtteile und Stätten hervorzuheben, die aus ästhetischen oder historischen Gründen geschützt werden sollen.
Naturgebiet von ökologischem, faunistischem und floristischem Interesse (ZNIEFF)
Ein Naturgebiet von ökologischem, floristischem und faunistischem Interesse wird durch die wissenschaftliche Identifizierung eines ökologisch besonders interessanten Gebiets definiert. Das ZNIEFF ist ein Instrument zur Kenntnis der natürlichen Umwelt, das zu einem Inventarisierungsprozess führt, der im gesamten Gebiet auf regionaler Ebene durchgeführt wird. ZNIEFF hat keinen unmittelbaren rechtlichen Wert. Sie soll als Grundlage für raumplanerische Entscheidungen im Hinblick auf den Grundsatz der Erhaltung des Naturerbes dienen.