Auftraggeber

Rolle, die im Gesetz vom 12. Juli 1985 über das öffentliche Projektmanagement definiert ist: "Der öffentliche Auftraggeber eines Projekts ist die juristische Person, für die das Bauwerk errichtet wird. […]. Es obliegt ihm, nachdem er sich von der Durchführbarkeit und Zweckmäßigkeit des geplanten Vorhabens überzeugt hat, seinen Standort zu bestimmen, das Programm festzulegen, über den geschätzten Finanzrahmen zu entscheiden, seine Finanzierung sicherzustellen, das Verfahren zu wählen, nach dem die Arbeiten durchgeführt werden, und mit den von ihm ausgewählten Projektleitern und Auftragnehmern die Verträge über die Durchführung der Studien und die Ausführung der Arbeiten abzuschließen. Der öffentliche Auftraggeber legt im Programm die Ziele des Vorhabens und die Bedürfnisse, die es erfüllen muss, sowie die Zwänge und Anforderungen an die soziale, städtebauliche, architektonische, funktionale, technische und wirtschaftliche Qualität, die Integration in die Landschaft und den Umweltschutz fest."