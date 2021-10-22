Konstruktive Methoden
Die Arbeiten werden hauptsächlich unterirdisch mit einer Tunnelbohrmaschine durchgeführt; und von der Oberfläche (wenn möglich in einem überdachten Graben) für Bahnhöfe, Nebenbauwerke, die Zugnotrufzentrale. Die Verbindung zum hinteren Bahnhof des Château de Vincennes erfolgt teilweise oberirdisch und teilweise unterirdisch.
Während der Arbeiten konzentrieren sich Störungen des lokalen Lebens (Verkehrsumleitungen, Lärmbelästigung, Vibrations- oder Staubemissionen) um Bahnhöfe und technische Bauwerke. Die Bauherren werden eine Reihe von Maßnahmen ergreifen, um diese Störungen so weit wie möglich zu begrenzen:
• Der Straßenverkehr und die Fußgängerwege werden während der gesamten Dauer der Arbeiten aufrechterhalten,
• Die Baustellen unterliegen einer überwachten Verwaltung mit besonderem Augenmerk auf ihre gute Leistung, die strikte Einhaltung der Fahrpläne und Verkehrspläne der lokal angepassten Maschinen,
• Dank der TBM-Vortriebstechnik werden die Lärm- und Vibrationsbelastungen der Arbeiten reduziert und auf Stationen und Nebenbauwerke beschränkt,
• Vorrichtungen zur Reduzierung des von Baumaschinen ausgehenden Lärms werden eingesetzt,
• Während der gesamten Dauer der Arbeiten werden akustische und Schwingungsüberwachungssysteme installiert,
• Es wird eine lokale Kommunikation eingerichtet, um die Anwohner und die betroffenen Nutzer kontinuierlich zu informieren.
Der Bau des Tunnels
Der größte Teil des Tunnels, der von den U-Bahnen genutzt wird, wird von einer Tunnelbohrmaschine gebaut. Diese unterirdische mobile Fabrik gräbt nach und nach den Boden und installiert die Segmente, vorgefertigte Betonelemente, die die Ringe bilden, aus denen die Wände des Tunnels bestehen und seine Festigkeit und Dichtheit gewährleistet sind.
Diese Bauweise hat mehrere große Vorteile in dichten städtischen Gebieten: praktisch keine Auswirkungen für die Anwohner, reduzierte Oberflächen-Arbeitsrechte (mit Ausnahme der Ein- und Ausstiegsschächte der TBM), Kontrolle der mit dem Vortrieb verbundenen Risiken, Aufrechterhaltung der Bodenstabilität.
Die TBM wird mit dem Vortrieb von einem neuen Zugreparaturzentrum zu ihrem Ausgangsschacht östlich ihrer derzeitigen Endstation, dem Bahnhof Château de Vincennes, beginnen.
Was ist eine TBM?
Die TBM ist eine leistungsstarke Maschine, die einer unterirdischen Fabrik ähnelt. Mit einer Gesamtlänge von etwa 100 Metern führt es sowohl den Vortrieb des Untergrunds, die Unterstützung des durchquerten Bodens als auch den eigentlichen Bau des Tunnels durch und gewährleistet Stabilität und Abdichtung. Es besteht aus zwei Hauptteilen: dem Schild und dem Follower-Zug. Der Schild wird zum Graben (mit dem Schneidrad), zum Aufstellen der Segmente (vorgefertigte Elemente, die die endgültige Beschichtung bilden) und zum Entfernen des Aushubmaterials verwendet. Am Heck des Schildes befindet sich der folgende Zug, der auf Schienen steht. Es ermöglicht den Transport der Segmente von außen, die Steuerung der TBM und die Evakuierung des Aushubmaterials zum Eingangsschacht, der die hintere Basis der TBM bildet.
Nebenwerke
Technische Arbeiten, sogenannte "Nebenarbeiten", sind für das ordnungsgemäße Funktionieren der U-Bahn und die Sicherheit der Fahrgäste unerlässlich. Sie erfüllen verschiedene Funktionen:
• Der Zugang der Feuerwehr ermöglicht das Eingreifen der Rettungsdienste,
• Die Lüftungsanlagen sorgen für die Erneuerung der Luft im Tunnel und den Rauchabzug im Brandfall,
• Die Gleichrichterstationen versorgen die U-Bahn-Züge mit Strom,
• Umspannwerke versorgen Stationen und technische Anlagen mit Strom,
• Erschöpfungsstationen sammeln den Abfluss aus dem Tunnel.
Technische Arbeiten werden erforderlich sein; Einige werden mehrere Funktionen erfüllen, um einerseits die Kosten, andererseits die Dauer der Arbeiten und die Anzahl der Standorte zu begrenzen und gleichzeitig eine qualitativ hochwertige architektonische und städtebauliche Integration zu gewährleisten.
Für die acht technischen Arbeiten wurde die Formwandbauweise gewählt:
• Formbetonwände, die die Konturen zukünftiger Stationen und Bauwerke begrenzen, werden zunächst von der Oberfläche aus errichtet,
• Dann wird die Erde zwischen diesen Wänden nach und nach bis zur Höhe der Docks abgebaut,
• Schließlich werden unterirdische Zugänge und Ebenen in dem so geräumten Volumen geschaffen.
Die Formwandmethode eignet sich besonders für den Bau von Tiefbauwerken; Es garantiert die Wasserdichtigkeit der Strukturen und die Stabilität des Bodens.