Konstruktive Methoden

Die Arbeiten werden hauptsächlich unterirdisch mit einer Tunnelbohrmaschine durchgeführt; und von der Oberfläche (wenn möglich in einem überdachten Graben) für Bahnhöfe, Nebenbauwerke, die Zugnotrufzentrale. Die Verbindung zum hinteren Bahnhof des Château de Vincennes erfolgt teilweise oberirdisch und teilweise unterirdisch.

Während der Arbeiten konzentrieren sich Störungen des lokalen Lebens (Verkehrsumleitungen, Lärmbelästigung, Vibrations- oder Staubemissionen) um Bahnhöfe und technische Bauwerke. Die Bauherren werden eine Reihe von Maßnahmen ergreifen, um diese Störungen so weit wie möglich zu begrenzen:

• Der Straßenverkehr und die Fußgängerwege werden während der gesamten Dauer der Arbeiten aufrechterhalten,

• Die Baustellen unterliegen einer überwachten Verwaltung mit besonderem Augenmerk auf ihre gute Leistung, die strikte Einhaltung der Fahrpläne und Verkehrspläne der lokal angepassten Maschinen,

• Dank der TBM-Vortriebstechnik werden die Lärm- und Vibrationsbelastungen der Arbeiten reduziert und auf Stationen und Nebenbauwerke beschränkt,

• Vorrichtungen zur Reduzierung des von Baumaschinen ausgehenden Lärms werden eingesetzt,

• Während der gesamten Dauer der Arbeiten werden akustische und Schwingungsüberwachungssysteme installiert,

• Es wird eine lokale Kommunikation eingerichtet, um die Anwohner und die betroffenen Nutzer kontinuierlich zu informieren.