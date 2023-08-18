Was ist ein T Zen-Bus?

Veröffentlichungsdatum: 23. März 2021

Seit fast 10 Jahren entwickelt Île-de-France Mobilités ein spezielles Transportangebot: T-Zen-Busse. Dank seines Vorrangs an Ampeln und seines Verkehrs auf meist reservierten Fahrspuren kombiniert dieses Verkehrsmittel die Leistung und Servicequalität der Straßenbahn mit der Flexibilität des Busses.

Häufig, zuverlässig, für alle zugänglich und klar identifizierbar ... der T Zen Bus hat viele Vorteile!

Der T Zen 5 ist ein innovatives Projekt, das es in der Ile-de-France noch nicht gibt: Es fördert die Verkehrsverlagerung hin zu leistungsfähigen und umweltfreundlichen Fahrzeugen und ist Teil der ehrgeizigen Politik von Ile-de-France Mobilités im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung.

