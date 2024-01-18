Retrospektive in Bildern des Jahres 2023

Geprägt vom Fortschritt der Konzessions- und Vorbereitungsarbeiten, Rue Léon Geffroy, Quai Jules Guesde oder Avenue de Lugo, setzt das Projekt Tzen 5 seine Reise fort!

Gleichzeitig nehmen die Entwicklungsprojekte des ZAC Paris Rives Gauche, des ZAC Ivry Confluences, des ZAC Seine Gare Vitry und des ZAC des Ardoines Gestalt an. Die durchgeführten Arbeiten (sauberer Standort, Beschilderung, Straßen) werden es dem Bus Tzen 5 ermöglichen, einen gezielten und optimierten Service für die zukünftigen Bewohner der Stadtteile anzubieten.