Leicht zugänglicher Transport

Möchten Sie eine Route finden, die Ihren Bedürfnissen und Einschränkungen entspricht? Wenn Sie Schwierigkeiten haben, sich fortzubewegen, im Rollstuhl sitzen, ein Kind im Kinderwagen mit sich führen oder viel Gepäck haben, sind wir für Sie da. Wenden Sie sich online, telefonisch oder am Bahnhof an uns, und wir informieren Sie über die an Ihre Bedürfnisse angepassten Lösungen.