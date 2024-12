Mobilitätsdienstleistungen

Sie können sich einfacher, bequemer und sicherer fortbewegen, die Umwelt schützen und mit neuen, leicht zugänglichen Diensten in Verbindung bleiben. All dies ist möglich und spart Zeit. Ile-de-France Mobilités investiert kontinuierlich in die Entwicklung und Modernisierung des öffentlichen Verkehrs, um den Fahrgästen neue Mobilitätslösungen anzubieten!