Desde la máquina de perforar hasta la validación de smartphones: un repaso a 125 años de venta de billetes en el transporte en Île-de-France

1900: "Punch, por favor"

Fue en 1900 cuando comenzó la historia del metro en Île-de-France con la inauguración de la primera línea (nuestra actual línea 1), con motivo de la Exposición Universal de París.

En aquella época, la gente viajaba en primera o segunda clase, y era un punzador de carne y hueso quien revisaba los billetes en la entrada de cada estación. Una organización que poco a poco empezará a perder fuerza ante la evolución de una red aún joven, pero que ya está en plena expansión.

¿Lo sabías? La primera clase no desapareció oficialmente hasta 1991.