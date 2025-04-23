Desde la máquina de perforar hasta la validación de smartphones: un repaso a 125 años de venta de billetes en el transporte en Île-de-France
1900: "Punch, por favor"
Fue en 1900 cuando comenzó la historia del metro en Île-de-France con la inauguración de la primera línea (nuestra actual línea 1), con motivo de la Exposición Universal de París.
En aquella época, la gente viajaba en primera o segunda clase, y era un punzador de carne y hueso quien revisaba los billetes en la entrada de cada estación. Una organización que poco a poco empezará a perder fuerza ante la evolución de una red aún joven, pero que ya está en plena expansión.
¿Lo sabías? La primera clase no desapareció oficialmente hasta 1991.
1968: La Era Magnética
El primer punto de inflexión tecnológico tuvo lugar en 1968, con la llegada del billete magnético en el metro y el tren, y la validación automática.
Este es el comienzo de una pequeña revolución diaria para los residentes de Île-de-France: los terminales de validación sustituyen a las máquinas perforadoras, haciendo que la entrada al transporte sea más rápida y fluida. En cuanto al billete magnético, que es más resistente y cómodo de almacenar, simplifica el almacenamiento y la validación de los viajes.
El último billete en ser perforado se vendió en 1975, poniendo fin a toda una era.
1975: ¿La Tarjeta Naranja te llama la atención?
Una auténtica madeleine de Proust para muchos residentes de Île-de-France, la Tarjeta Naranja apareció en 1975. Esta tarjeta nominativa, asociada a un billete magnético que se valida en cada pasaje y que se cambia cada mes, está revolucionando la vida de los habituales del transporte en toda Île-de-France.
También marca el auge de las suscripciones ilimitadas (mensuales y diarias, al principio), un hito en la historia del transporte en la región de Île-de-France.
2002: Navigo, el resurgimiento de la venta de billetes
Con los años 2000 llegó una nueva ola de modernización. El pase Navigo, lanzado en 2002, introduce la validación sin contacto y sustituye gradualmente la Tarjeta Naranja por un pase físico y una nueva suscripción anual ilimitada, destinada a residentes de Île-de-France.
2019: Navigo Liberté +, ¿"el principio del fin" de los billetes individuales?
Diseñado para usuarios habituales del transporte que no son suscriptores, el Navigo Liberté+ permite, desde 2019, validar sus viajes y desplazamientos sin necesidad de recargar.
Con conexiones gratuitas, pago diferido el día 15 del mes siguiente y -20% sobre el precio de los billetes, (realmente) simplifica el viaje de los pasajeros en el transporte al ofrecer una alternativa práctica y económica a los billetes individuales.
2019-2024: El "cartón" está empaquetado
2019 - La llegada del Navigo Easy Pass
En 2019 se lanzó el Navigo Easy . Esta tarjeta recargable y sin contacto te permite validar y cargar billetes desmaterializados. Fácil de transportar y sin riesgo de desmagnetización (un problema recurrente con los billetes de cartón), simplifica aún más la compra y la validación durante el transporte.
2024 - Viajar con el móvil: ahora es posible
La revolución continúa en 2024. Las aplicaciones móviles se transforman en mostradores, los teléfonos en billetes: ahora es posible comprar, recargar y validar entradas y pases directamente en tu smartphone (en Android e iOS).
Enero de 2025: ¿simplificación como revolución?
El mes de enero de 2025 simplifica drásticamente la venta de billetes en Île-de-France: ya no hay multitud de entradas que desplazarse. Ahora dos billetes dan acceso a toda la región independientemente del destino : el billete Metro-Tren-RER y el billete Bus-Tranvía.
Al mismo tiempo...
El Navigo Liberté+ (reservado en sus primeros años para rutas intramuros y autobuses de la Petite Couronne) ahora da acceso a toda la Île-de-France.
Dos características nuevas que consolidan las bases de una red de transporte público que facilita el viaje diario de los pasajeros en toda Île-de-France.
Abril 2025: el cartón se acabó
¡Es oficial! Las entradas de cartón están desapareciendo y poco a poco dejando de venderse. El final de un pequeño rectángulo de cartón que se ha vuelto emblemático, pero también la promesa de una venta de billetes más adaptada a usos contemporáneos.
Venta de billetes en Île-de-France, una revolución en marcha
En 125 años, la venta de billetes ha dado saltos gigantes. Desde el cartón hasta su desaparición, desde la creación del Navigo Liberté+ hasta su llegada a los smartphones en junio de 2025 : el sistema de billetes para el transporte en la región de Île-de-France está en perpetua revolución, encarnando los cambios tecnológicos, sociales y ecológicos vinculados a la forma en que viajamos.
Una transformación continua al servicio de un único objetivo: hacer que el transporte sea cada vez más sencillo y cómodo, para todos.