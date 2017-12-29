2017, Año 2 de la Revolución del Transporte
El resumen de todas estas acciones llevadas a cabo en 2017 se resume en los artículos que aparecen a continuación.
200 trenes nuevos o renovados ya entregados a la red de Île-de-France
Autobuses limpios y refuerzo de los servicios, especialmente en los suburbios periféricos
Seguridad mejorada en la red este año
Estaciones cada vez más modernas y acordes con las expectativas de los pasajeros
Smart Navigo y Vianavigo multiplican servicios innovadores e inéditos