Noticias similares

A fecha de 2 de marzo de 2026, la línea 291 se une a la línea 6140. Tu línea cambia de número, los horarios y tus contactos cambian, pero la ruta sigue siendo la misma.

Nueva ruta en la línea 6140

La línea 6140 se une a la línea 291 retomando su ruta. Pasará por Pont de Sèvres, Ermitage de Villebon, Aérodrome Morane, De Lattre de Tassigny Vélizy 2, Dewoitine, Marcel Dassault, Le Bois para finalizar en La Cheminée.

Ahora funciona de 6:00 a 22:20 con un paso cada 4 minutos en horas punta, es decir, de 6:45 a 9:15 y de 16:15 a 18:30. Los sábados, la línea ofrece servicio a la terminal de Vélizy 2 de 7 a.m. a 10:15 p.m., con una frecuencia de 13 minutos por la mañana y 10 minutos por la tarde.

Un viaje más cómodo y ecológico

Nuevos autocares de biometano están llegando a esta línea, con asientos cómodos y puertos USB para cargar. Por favor, ten en cuenta que, por razones de seguridad, no está permitido ponerse de pie.

La línea 6142 da ahora servicio a Vélizy 2

La línea 6142 pasa ahora por el nuevo intercambio, para llegar directamente a Vélizy 2 y al corazón del parque empresarial, con dos nuevas paradas: "Vélizy 2" y "Centre Commercial". La línea opera de 6 a.m. a 9 p.m. para facilitar tu viaje diario. Durante las horas punta, de 7 a 9 a.m. y de 4 p.m. a 7 p.m., te beneficias de una mayor frecuencia con un autobús cada 10 minutos.

Cambio de ruta en la ruta 6145

Debido al largo periodo de trabajo en la Manufactura, el terminal de la línea 6145 se ha trasladado a Pont de Sèvres desde el 5 de enero de 2026. La ruta está evolucionando para ofrecer un nuevo enlace en el norte de la zona de Inovel Parc Nord, dando servicio a las paradas Pasteur y Copernic. La línea funciona de 6 a.m. a 9 p.m. y ofrece un paso cada 8 minutos en horas punta, de 7 a.m. a 10 a.m. y de 4 p.m. a 7 p.m.