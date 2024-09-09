Semana Europea de la Movilidad 2024
¿El tema de la Semana Europea de la Movilidad en 2024? El compartir el espacio público. Este es un tema que resuena especialmente con las misiones llevadas a cabo por Île-de-France Mobilités. Porque compartir espacio público requiere cada vez más transporte público, pero también un lugarreal para la movilidad activa (caminar, andar en bicicleta, por ejemplo)
Haz que la gente quiera elegir el transporte público
Elegir el transporte público para desplazarse ya es el primer acto que cualquiera puede hacer para compartir espacio público.
Y, precisamente, dar a todos la oportunidad de tomar esta decisión es una de las ambiciones de Île-de-France Mobilités. Suscripciones a precios controlados, tarifas sociales, pago, recarga y validación de billetes de transporte cada vez más prácticos y fáciles de intermodalidad: estas son las herramientas elegidas para la movilidad sostenible.
Por eso también Île-de-France Mobilités integra cada vez más ventajas en tu suscripción a Navigo, facilitando aparcar tu bicicleta o coche lo más cerca posible de tu tren o RER diario, desarrollando autobuses nocturnos y descenso bajo demanda, reforzando la seguridad y, por supuesto, invirtiendo año tras año para desarrollar o ampliar su red a través de tranvías, autobús, RER, metro, TD o líneas de tren, lo más cerca posible de tu hogar.
Organización de la transición energética
Al mismo tiempo, Île-de-France Mobilités lleva muchos años llevando a cabo un proyecto titánico para renovar sus autobuses y autocares con el fin de sustituirlos por modelos más eficientes energéticamente.
Ya sean eléctricos (en los suburbios interiores) o usen biometano, los vehículos de la red Île-de-France Mobilités forman parte de una estrategia de frugalidad energética y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
"Desde 2016, hemos comprado 4.000 autobuses limpios (el 40% de la flota). Pero el 60% de los autobuses siguen funcionando con diésel. Para 2025 tendremos autobuses 100% limpios en zonas urbanas (eléctrico, hidrógeno, NGV, etc.). En las zonas rurales, lograremos la eliminación total del diésel para 2025, gracias a los biocombustibles. Utilizaremos HVO, hecho a partir de residuos y aceite de cocina usado, en autobuses diésel, antes de reemplazarlos para 2029", declaró Valérie Pécresse, presidenta de la región de Île-de-France y presidenta de Île-de-France Mobilités, el 28 de agosto en una entrevista con el periódico Le Parisien.