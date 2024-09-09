Semana Europea de la Movilidad 2024

¿El tema de la Semana Europea de la Movilidad en 2024? El compartir el espacio público. Este es un tema que resuena especialmente con las misiones llevadas a cabo por Île-de-France Mobilités. Porque compartir espacio público requiere cada vez más transporte público, pero también un lugarreal para la movilidad activa (caminar, andar en bicicleta, por ejemplo)

Haz que la gente quiera elegir el transporte público

Elegir el transporte público para desplazarse ya es el primer acto que cualquiera puede hacer para compartir espacio público.

Y, precisamente, dar a todos la oportunidad de tomar esta decisión es una de las ambiciones de Île-de-France Mobilités. Suscripciones a precios controlados, tarifas sociales, pago, recarga y validación de billetes de transporte cada vez más prácticos y fáciles de intermodalidad: estas son las herramientas elegidas para la movilidad sostenible.