¿Qué billetes de transporte puedo cargar en mi Navigo Easy pass?
El Navigo Easy pass te permite cargar:
- Pases Diarios Navigo
- Billetes Aeropuertos de la Región de París
- Billetes Metro-Train-RER
- Billetes Bus-Tranvía
- Paquete turístico de París
Bueno saberlo
- Puedes comprar hasta 20 billetes de cada tipo de billete (billete Metro-Tren-RER y billete Bus-Tranvía)
- Un pase Navigo Easy no puede contener tanto billetes de tarifa completa como de tarifa reducida
- Un pase Navigo Easy contiene un máximo de 40 entradas de la misma categoría
- Puedes comprar hasta dos pases Navigo Day en una sola compra. Un pase Navigo Easy puede contener hasta dos pases Navigo Day.
- Puedes comprar hasta 9 billetes de Roissybus de una sola vez. Un pase Navigo Easy puede contener un máximo de 30 billetes RoissyBus.
- Puedes comprar hasta 20 billetes para los aeropuertos de la región<>de París, pero no puedes combinar un billete Metro-Train-TER y uno para los aeropuertos de la región<>de París
- Si te quedan billetes t+, no puedes comprar billetes de Metro-Train-RER ni billetes para los aeropuertos de la región<>de París.
- Puedes poner un máximo de 4 tickets de diferentes tipos en el mismo Navigo Easy pass rígido, y 2 tickets de diferentes tipos en el mismo Navigo Easy pass flexible.
- Es posible que el billete Metro-Train-RER no se te ofrezca para comprar. Esto se debe a la presencia de un billete incompatible en tu pase (normalmente un billete t+ o un billete de la Región<>Aérea de París). En este caso, debes usar todos los tickets que no puedan coexistir ya presentes en el pase, o usar otro medio. En cuanto hayas usado todos los billetes de T+, podrás cargar el billete deseado en un plazo de 4 horas.
Haz clic para saber más sobre la coexistencia de los billetes de transporte.