El Navigo Easy pass te permite cargar:

Bueno saberlo

Puedes comprar hasta 20 billetes de cada tipo de billete (billete Metro-Tren-RER y billete Bus-Tranvía) Un pase Navigo Easy no puede contener tanto billetes de tarifa completa como de tarifa reducida Un pase Navigo Easy contiene un máximo de 40 entradas de la misma categoría Puedes comprar hasta dos pases Navigo Day en una sola compra. Un pase Navigo Easy puede contener hasta dos pases Navigo Day. Puedes comprar hasta 9 billetes de Roissybus de una sola vez. Un pase Navigo Easy puede contener un máximo de 30 billetes RoissyBus. Puedes comprar hasta 20 billetes para los aeropuertos de la región<>de París, pero no puedes combinar un billete Metro-Train-TER y uno para los aeropuertos de la región<>de París Si te quedan billetes t+, no puedes comprar billetes de Metro-Train-RER ni billetes para los aeropuertos de la región<>de París. Puedes poner un máximo de 4 tickets de diferentes tipos en el mismo Navigo Easy pass rígido, y 2 tickets de diferentes tipos en el mismo Navigo Easy pass flexible. Es posible que el billete Metro-Train-RER no se te ofrezca para comprar. Esto se debe a la presencia de un billete incompatible en tu pase (normalmente un billete t+ o un billete de la Región<>Aérea de París). En este caso, debes usar todos los tickets que no puedan coexistir ya presentes en el pase, o usar otro medio. En cuanto hayas usado todos los billetes de T+, podrás cargar el billete deseado en un plazo de 4 horas.

Haz clic para saber más sobre la coexistencia de los billetes de transporte.